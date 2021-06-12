منتخبنا الوطني للصالات يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة الصالات بإيران

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يدخل منتخبنا الوطني للصالات معسكرا داخليا مغلقا خلال الفترة من 22 وحتى 27 من يونيو الجاري وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة الصالات بايران بمشاركة 5 منتخبات والتي ستقام خلال الفترة من الاول وحتى 10 من يوليو القادم و ستكون المشاركة في هذه البطولة هدفها اعداد المنتخب الاعداد الامثل لما ينتظره من مشاركات خلال الاشهر القادمة واهمها المشاركة في بطولة كأس الخليج والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية والتصفيات المؤهلة لمنافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم في اكتوبر القادم وسوف ينضم الى المعسكر الداخلي الاول بعد فترة التوقف الاخيرة 15 لاعبا يمثلون المنتخب خلال الفترة القادمة بقيادة المدرب يونس الفهدي، حيث كان السعي حثيثا لاستمرارية اللاعبين في التدريبات وان كانت عن بعد تقام بعضها ولكن المشاركة في البطولة ستكون بمثابة الخطوة الرئيسية التي سوف يتسند عليها الجهاز الفني في التكتيكات والتدريبات للمرحلة القادمة، كما ستكون من اهم البروفات بالنسبة للاعبين والجهاز الفني نظرا لقوة المنتخبات المشاركة في البطولة .

المعسكر الداخلي والبطولة انطلاقة اولى

وحول الجانب الفني واهمية المشاركة في البطولة والمعسكر الداخلي قال المدرب يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني للصالات : بالنسبة للمعسكر الداخلي سيكون لمدة 6 ايام تقريبا اي قبل مغادرة الوفد الى ايران للمشاركة في البطولة والهدف الرئيسي من المعسكر رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين والعمل على الجمل التكتيكية وترسيخ الخطط للعمل بها في البطولة الدولية، كما انها ستكون احماء جيد للاعبين قبل الدخول في غمار منافسات البطولة، حيث ان المشاركة في بطولة ايران لكرة القدم للصالات استعادة نفس المباريات الرسمية والاحتكاك بالمنتخبات والمدارس المختلفة المشاركة بالبطولة واكتساب اللاعبين الخبرات التراكمية لتنعكس على ثقافة اللاعبين وثقتهم بأنفسهم حيث ان مثل هذه المباريات الدولية مكسب للاعبين وفرصة للجهاز الفني للكشف عما وصل اليه اللاعبون من فنيات مختلفة داخل الملعب .

وتابع الفهدي قائلا : نتمنى ان تكون فرصة جيدة للاعبين من اجل الاستفادة من المشاركة نظرا للاستحقاقات المنتظرة على الصعيد الخليجي والاسيوي وبالنسبة لقائمة اللاعبين فهي نفسها المعتمدة خلال الفترة الماضية ولا اعتقد ان تكون هناك اضافة جديدة عليها وبخاصة خلال الفترة الحالية ان شاء الله بعد العودة من بطولة ايران ستكون هناك خطط اخرى للمضي قدما بهذا المنتخب .