منتخبنا الوطني لألعاب القوى يعود إلى المشاركات الخارجية بالبطولة العربية بتونس

في الرياضة 12 يونيو,2021

آخرها البطولة الآسيوية

كتب – بدر الزدجالي:

غادرت بعثة منتخبنا الوطني لالعاب القوى للعموم فجر اليوم إلى العاصمة التونسية للمشاركة في البطولة العربية والتي ستقام خلال الفترة من 16 الى 20 من الشهر الحالي وسط مشاركة كبيرة من الدول العربية وتواجد العديد من النجوم في هذا التجمع الرياضي الكبير لالعاب القوى.

وبهذه المشاركة يعود منتخبنا الوطني من جديد الى المشاركات الخارجية بعد توقف طويل خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا وإلغاء العديد من البطولات في القارة الاسيوية والبطولات الاقليمية، حيث جاءت اخر تلك المشاركات للمنتخب في البطولة الاسيوية التي اقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة 2019 حقق خلالها منتخب التتابع 4×100 متر الميدالية البرونزية.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني لالعاب القوى في هذه البطولة في ظل اعداد جيد لعدد من العدائين مع غياب عدد اخر من المشاركين عن المعسكرات الخارجية، حيث حظي عدد من عدائي المنتخب بالتواجد في معسكر تركيا خلال الفترة الماضية وكانت فرصة اعداد جيدة للمنتخب، فيما بقي عدد اخر بالمشاركة في التدريبات اليومية والمتقطعة بمسقط.

وحصل الاتحاد العماني لالعاب القوى يوم الخميس الماضي على الضوء الاخضر بالمشاركة من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب بعد ان تم مخاطبة الوزارة من قبل الاتحاد لاهمية هذه المشاركة لمنتخب العاب القوى.

ويشارك منتخبنا الوطني لالعاب القوى في البطولة العربية في مسابقات السرعة 100 و200 والتتابع 4×100 متر والمسافات المتوسطة 800 متر و1500 متر ومسابقة الوثب الثلاثي والوثب الطويل.

ومن جهة اخرى انهى منتخبنا الوطني لالعاب القوى معسكره التدريبي بتركيا بعد فترة طويلة قضاها العداءون في ذلك المعسكر كان السعي خلالها البحث عن رقم تأهيلي لاولمبياد طوكيو وكذلك الاعداد للمشاركات الخارجية القادمة عبر العدائين في فئة العموم بركات الحارثي ومزون العلوية تحت اشراف المدرب الوطني محمد الهوتي، وشارك في هذا المعسكر كذلك العداءون حسين حاتم وعلي البلوشي برفقة المدرب حمود الهوتي ونجحا في الحصول على الارقام التأهيلية للمشاركات العالمية، وسوف تتوجه البعثة مباشرة من تركيا الى تونس للالتحاق ببعثة المنتخب الوطني.

فيما غادرت عبر مطار مسقط الدولي بعثة المنتخب المكونة من محمد السليماني والذي سيشارك في المسافات المتوسطة وثلاثة من عداءي السرعة وهم محمد السعدي وسمير الريامي وراشد العاصمي ولاعبا الوثب سالم الرواحي وسالم اليعربي والمدرب السوري عماد سراج. ويرافق البعثة الحكم الدولي عبدالله الذهلي الذي تم استدعاؤه من قبل الاتحاد العربي لادارة منافسات البطولة ومحمد الغربي اداري البعثة وكراسي مير اخصائي العلاج .