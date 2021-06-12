الأحمر يقترب كثيرا من تحقيق أهدافه ويسعى للانتصار أمام بنجلاديش والصومال

بهدفـي «فوّاز» منتخبنا على أفغانستان «فاز»

كانو «يحفز» الأحمر من المدرجات .. وتحية خاصة من «عبدالله» بعد الهدف الثاني

متابعة ـ صالح البارحي:

أنهى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مهمته أمام أفغانستان (العنيد) ضمن مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023 بنجاح، ليقترب كثيرا جدا من التأهل المباشر لنهائيات كأس الأمم والمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، خصوصا وأن هناك مجموعات بات حلم التأهل لصاحب المركز الثاني منها قد انتهى تماما، ويبقى على الأحمر تجاوز بنجلاديش بأي نتيجة في اللقاء الأخير له بالتصفيات والذي سيقام مساء الثلاثاء القادم إن شاء الله تعالى.

الأحمر كسب الأهم في مباراة (تكسب ولا تلعب)… ضرب موعدا مع النقطة الخامسة عشر بعد أن تمكن الواعد عبدالله فواز من تسجيل زيارتين مميزتين لشباك المنتخب الأفغاني عند الدقائق (14، 52) فيما سجل الأفغان هدفا في شباك فايز الرشيدي لم يكن كافيا لعرقلة مسيرة منتخبنا نحو هدفه المنشود من التصفيات، قدم منتخبنا أداء مغايرا عما قدمه في لقاء قطر الماضي، حيث واجه فريقا يدافع طيلة الوقت وفق خطة محكمة، الأمر الذي صعب المهمة كثيرا على نجوم الأحمر وخصوصا المهاجمين اللذين استسلما للرقابة اللصيقة، إلا أن الحل جاء من أقدام عبدالله فواز الذي أنهى المهمة بنجاح وأعطى منتخبنا فرحة منتظرة رفقة جماهيره الوفية.

تراجع الاداء

الاداء الذي قدمه منتخبنا في لقاء أمس الأول لم يكن بذات الإيقاع السريع والمميز الذي قدمه لاعبونا في لقاء قطر بالجولة الماضية، حيث تراجع الاداء بشكل أثار قلق الكثيرين خاصة وأن المنافس كان أقل من عطاءات المنتخب القطري المتمكن، إلا أن الأهم في مثل هذه المباريات هي النتيجة والنقاط الثلاث إذا ما علمنا أن المنافس لم يكن لديه ما يخسره في المباراة، ناهيك عن طريقة اللعب الدفاعية التي دخل بها الأفغان اللقاء. برانكو بدأ المباراة بذات التشكيلة التي دخل بها المباراة الأولى أمام قطر، وقبلها مباراتي تايلند وإندونيسيا الوديتين، الفترة الزمنية بين المباريات الأربع رفقة الجهد البدني المبذول للاعبين في المباراة الماضية أمام قطر أظهر الفريق الأحمر بهذا المستوى الأقل نسبيا عما شاهدناه أمام العنابي، وبالتالي بات على برانكو التيقن بأن المرحلة التي مر بها المنتخب العماني بدءا من توقف الدوري عند شهر فبراير الماضي ومرورا بغياب المباريات الودية القوية وانتهاء بغياب عدد كبير من الأسماء الخبيرة مثل محمد المسلمي واحمد كانو ومحسن جوهر والمنذر العلوي عن التشكيلة الأساسية بإمكانه التأثير على خط سير منتخبنا إذا واصل بنفس النهج رفقة أسماء معينة، ومن هنا فإن مباراتنا أمام بنجلاديش هي فرصة للزج بعدد من الأسماء الأخرى التي تتواجد ضمن القائمة الحالية والتي بإمكانها تقديم مستوى مميز وتحقيق الأهداف، وإعطاء مساحة كافية لبعض اللاعبين الذين دخلوا المباريات الأربع الماضية للراحة واستعادة الجاهزية المطلوبة قبل مواجهة الصومال في ملحق كأس العرب وهي المباراة التي نأمل أن تعطينا النجاح في التواجد في بطولة كأس العرب لاستمرار المشوار مع برانكو قبل الوصول للنهائيات الآسيوية بطبيعة الحال.

حل ناجع

الحل الذي كنا ننادي به كثيرا ويعد أحد أبرز مفاتيح فك شفرة الطرق الدفاعية للمنافس هو التسديد من خارج منطقة الجزاء كان سببا رئيسيا في تحقيق منتخبنا للفوز أمام أفغانستان، بعد أن تعرض المهاجمون للرقابة اللصيقة من قبل الدفاعات الأفغانية والتي حدت من خطورتهم بنسبة كبيرة، حيث نجح لاعب الوسط الشاب عبدالله فواز في تسجيل الهدفين بتسديدتين مباشرتين في شباك أفغانستان، الأولى من خارج منطقة الجزاء بلعبة زاحفة على يمين الحارس، والأخرى من داخل منطقة الجزاء بعد كرة ساقطة أمامه تعامل معها من اللمسة الأولى هدفا ثانيا على يسار الحارس في زاوية ضيقة للغاية. لذلك، فإن برانكو يدرك تماما بأن لدينا من اللاعبين من يجيد القيام بهذا الحل الناجع تماما، مثل محمد المسلمي (الغائب) ومحسن جوهر وعبدالله فواز وحارب السعدي وعلي البوسعيدي وصلاح اليحيائي، فإنه ومن باب أولى يجب عليه تكثيف تدريبات التسديد لهؤلاء اللاعبين في كل تمرين يخوضه الأحمر، حتى يصل هؤلاء للدرجة الكافية من الدقة والنجاعة في التغلب على المواقف الصعبة مثل ما حدث لنا في مباراة أفغانستان، وعليه توجيههم باستعمال هذا السلاح الذي يعد مخرجا لأي أزمة قد تصادف الفريق في المراحل القادمة.

القائد كانو

نجم منتخبنا وقائده السابق أحمد مبارك كانو أبى إلا أن يتواجد في مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد في مباراة منتخبنا أمام أفغانستان، حيث ساند لاعبي الأحمر في المباراة بالطريقة التي رآها مناسبة وسط الظروف الحالية، فما زال أحمد كانو يمثل نموذجا رائعا للاعبي الأحمر الذين لعب بجانبهم، وكان وجوده بمثابة الحافز الكبير للاعبين الشباب الذين ينظرون لأحمد بأنه القدوة التي تقودهم داخل الملعب وخارجه مهما كانت الظروف. هذا التصرف، وجد ترحيبا كبيرا من الوسط الرياضي بالسلطنة ومن بعثة منتخبنا، حيث كانت لفتة طيبة من النجم الكبير تجاه فريقه الذي قاده سنوات طويلة دون كلل أو ملل .. شكرا كانو.

فواز وتحية رائعة

بعد الهدف الثاني الذي سجله في شباك منتخب أفغانستان، توجه مايسترو خط الوسط عبدالله فواز نحو المكان الذي يتواجد فيه أحمد كانو بمدرجات ستاد جاسم بن حمد، حيث قدم له التحية واهداه الهدف الذي حقق لنا أهم ثلاث نقاط في التصفيات، ناهيك عن أن (فواز) يرتدي الرقم (12) وهو رقم الكابتن أحمد كانو الأزلي، الأمر الذي وجده (فواز) بمثابة التكريم الكبير له وهو في هذا العمر فقام برد الدين بطريقته المناسبة، من جانبه رد (كانو) التحية بأحسن منها وهو ما عرف عنه منذ بداية مسيرته مع الأحمر، حيث قام بالتصفيق طويلا للنجم عبدالله فواز في مشهد جميل للغاية بين جيلين مختلفين.

العودة للتدريبات

عاد منتخبنا للتدريبات عند الساعة الثامنة والنصف مساء أمس من ساحة ملاعب جامعة قطر، وذلك استعدادا لمواجهة بنجلاديش المهمة مساء الثلاثاء القادم، حيث قسّم المدرب التدريب إلى قسمين، أحدهما خاص بالاستشفاء وإزالة الإرهاق بالنسبة للاعبين الذين شاركوا في مباراة أفغانستان، والآخر اعتيادي بالنسبة للاعبين الذين لم يحصلوا على التواجد في المباراة، وبين هذا وذاك حديث دائم للمدرب حول أهمية المرحلة القادمة، وأهمية تحقيق الفوز في اللقائين القادمين أمام بنجلاديش في التصفيات وأمام الصومال في ملحق كأس العرب، مشيدا في ذات الوقت بالجهد الذي بذله الفريق في المباراتين الماضيتين مفندا الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وكيفية التغلب عليها في قادم الوقت.

مقبول البلوشي:

قال مقبول البلوشي مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم عن نتيجة مباراة الأحمر أمام أفغانستان والمرحلة القادمة: في البداية الحمد لله رب العالمين على الفوز، النتيجة مهمة جدا في مباراة أفغانستان، مباراة أعصاب، مباراة ممنوعة من الاخطاء، لأن أي خطأ يضعك خارج الحسابات، الشباب جزاهم الله خير نشكرهم فردا فردا على الاداء الكبير، سواء الذين كانوا داخل الملعب أو خارجه، الكل جاهز لتمثيل الفريق على أكمل وجه، حققنا المطلوب والفوز، اتفقنا من البداية لدينا أربع مباريات مهمة نريد نحقق منها النتائج الإيجابية، المباراة الأولى قدمنا مستوى مميزا أمام قطر لكن لم نوفق، المباراة الثانية حققنا المطلوب من خلال النتيجة دون المستوى، المباراة القادمة أمام بنجلاديش عازمين نكمل بنفس الاداء والروح، وكذلك مباراة الصومال تعتبر مباراة فاصلة لأن فيها صعود لبطولة مهمة جدا بالنسبة لنا، نفكر حاليا في مباراة بنجلاديش وكيفية حصد نقاطها كاملة للابتعاد عن كل الحسابات.

برانكو: طالبت بالتركيز طول المباراة واللاعبون جعلونا سعداء

قال الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عقب نهاية مباراة الأحمر أمام أفغانستان بالفوز 2/‏1 والاقتراب بشكل كبير من التأهل للمرالحل القادمة: بداية أريد أن أهنئ جميع اللاعبين على هذا الفوز المهم، حققنا الأهم في هذه المباراة رغم صعوبتها، بكل تأكيد فإن اللاعبين كانوا مدركين أهمية الفوز رغم صعوبته وكنت حريصا على تذكيرهم بضرورة التركيز طوال المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء، هؤلاء اللاعبون بفوزهم اليوم جعلونا سعداء وجعلوا الشعب العماني وعوائلهم فرحين وسعداء وأهنئهم على ذلك، ونسعى لمواصلة النجاحات والانتصارات. وأضاف برانكو: بلا شك للجائحة تأثير كبير على كل الجوانب لا سيما الجانب الرياضي في عمان، حيث تم إلغاء المسابقات وحاولنا قدر الإمكان تجهيز اللاعبين لهذه المباريات وللأمانة كانوا على قدر المسؤولية فنأمل أن تعود الحياة إلى سابقها وأن تكون الرياضة كما كانت عليه وأفضل في جميع أنحاء العالم.

حصلنا على الأهم وسنواصل العمل بذات الطموح