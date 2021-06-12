موعد مباراة انجلترا وكرواتيا القادمة والقنوات الناقلة في بطولة أمم أوروبا

موعد مباراة انجلترا وكرواتيا ، يستضيف استاد ويمبلي لقاء منتخب انجلترا ضد منتخب كرواتيا، في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا، مباراة يسعى من خلالها منتخب إنجلترا إلى انطلاقة قوية في مشوار البطولة الصعب، وتعد المباراة اختبار حقيقي لقوة المنتخبين، حيث يمتلك كلا المنتخبين لاعبين مميزين، لديهم الخبرة الدولية والاحتكاك القوي في أقوى الدوريات الأوروبية، فسوف يسعى منتخب انجلترا نحو الحصول على أول ثلاث نقاط، فلا بديل أمامهم غير الفوز وانتزاع نقاط المباراة، خاصةً أن المباراة على أرض منتخب إنجلترا، لذلك يسعى لاستغلال عامل الأرض لصالحه.

أما منتخب كرواتيا فيرغب في بداية قوية، رغم قوة المنافس وتاريخه الكبير في عالم كرة القدم، لكن المنتخب الكرواتي يرغب في تحقيق المفاجئة، بالفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، والانطلاق نحو البطولة من خلال هذه المباراة، وإرسال رسالة قوية لجميع المنتخبات، مفادها أن منتخب كرواتيا جاء للمنافسة على اللقب.

مجموعة انجلترا في أمم أوروبا وجدول المباريات

مجموعة انجلترا تضم كلا من كرواتيا واسكتلندا والتشيك.

يلتقي منتخب انجلترا وكرواتيا يوم الأحد الموافق 13\06\2021.

مباراة أنجلترا ضد اسكتلندا يوم الجمعة 18\06\2021.

انجلترا ضد التشيك يوم الثلاثاء 22\06\2021.

موعد مباراة انجلترا وكرواتيا

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الأحد الموافق 13\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

13:00:- الواحدة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

15:00:- الثالثة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

16:00:- الرابعة بتوقيت السعودية والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن واليمن والبحرين.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة والمعلق

كالعادة فإن قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالكة لنقل مباريات بطولة أمم أوروبا، في منطقة شمال أفريقيا والوطن العربي، وعليه فسوف يتم نقل المباراة لهذه الدول عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports 1 HD Max

beIN 4K HDR.

وسيقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز دائماً “خليل البلوشي”.

بطاقة مباراة انجلترا وكرواتيا