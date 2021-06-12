انت الان تتابع تفاصيل خبر منتخب الجزائر يحطم الرقم القياسي على المستوى الإفريقي بعد فوزه على تونس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حقق المنتخب الجزائري رقما قياسيا بعد أن أصبح أكثر منتخب إفريقي يصل إلى هذا الرقم من المباريات التي لم يهزم فيها، و التي بلغت 27 مباراة متتالية، بعد فوزه على مضيفه تونس بالثنائية، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين معا في ملعب “حمادي العقربي” في رادس بقيادة الحكم المصري “محمد معروف “.

وتمكن المنتخب الجزائري من تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم منتخب “كوت دي فوار” و الذي فاز بـ 26 مباراة متتالية، من 2011 إلى 2013، فيما بدأ سجل فريق “محاربي الصحراء” في أكتوبر 2018، بفوزه في 20 مباراة وتعادل 7 مباريات. توج منتخب “محاربو الصحراء” بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر عام 2019 على حساب المنتخب السنغالي في النهائي بهدف نظيف.

تونس ضد الجزائر

وشارك الثنائي التونسي “علي معلول” نجم النادي الأهلي في المباراة بداية الشوط الثاني، ومهاجم نادي الزمالك “سيف الدين الجزيري” في الدقيقة 74، بينما غاب نجم الزمالك “فرجاني ساسي”، عن اللقاء بعد الإصابة العضلية والتي أصيب بها خلال اللقاء مع جمهورية الكونغو الديموقراطية الودية التي فاز بها نسور قرطاج بهدف نظيف.

هدفي المباراة جاءا في الشوط الأول. افتتح نجم السد القطري “بغداد بونجاح “، أهداف المنتخب الجزائري في الدقيقة 19 بتسديدة قوية انتهت على يمين الحارس التونسي “معز حسن”. وأضاف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز” الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة 25 من ركلة حرة مباشرة رائعة وضعت على يمين الحارس التونسي. وفي الشوط الثاني، تم طرد “عدلان جديورة” لاعب وسط المنتخب الوطني الجزائري في الدقيقة 88 من المباراة بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، بعد 6 دقائق فقط من مشاركته بديلا.