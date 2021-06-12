مباريات يوم الأحد EURO 2020 والقنوات الناقلة لكأس امم اوروبا

EURO 2020 ، لقد أنطلقت بطولة امم اوروبا 2020 مساء يوم الجمعة السابقة بالتحديد الساعة التاسعة مساءا في العاصمة الإيطالية روما حيث واجه منتخب إيطاليا منتخب تركيا. وكانت مباراة مثيرة حيث شهدت فوز منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف دون رد أحرز الهدف الأول ميهيمت زيكي سيليك المدافع التركي في مرماه عن طريق الخطأ. ثم أحرز الهدف الثاني للطليان في الدقيقة 66 من عمر اللقاء اللاعب تشيرو ايموبيلي. ثم أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 79 من عمر اللقاء اللاعب لورينزو انسيني. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مباريات يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021 والقنوات الناقلة لبطولة يورو 2020 فتابعوا معي في السطور القادمة.

UEFA EURO 2020 كأس الأمم الأوروبية 2020

كان من المقرر لعب هذه البطولة في عام 2020. ولكن نظرا لأنتشار فيروس كورونا في هذا العام الماضي. لقد تم تأجيل البطولة لهذا العام الجاري 2021. حتي تتم لعب بطولة أوروبا 2020 يورو 2020 في أحدي عشر دولة مختلفة وهي. هولندا، أسبانيا، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، الدانمارك، المجر، اسكتلندا، روسيا، أنجلترا، أذربيجان. وذلك لتخفيف تكدس الجماهير في دولة واحدة والحد من أنتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

مباريات يوم الأحد من EURO 2020 والقنوات الناقلة للبطولة UEFA EURO

سوف تنطلق غدا منافسات الجولة الأولي من مجموعة (D) من بطولة امم اوروبا 2020. حيث سيواجه منتخب أنجلترا منتخب كرواتيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية. وسوف تذاع المباراة علي القنوات المشفرة بين سبورتس ماكس HD1. وذلك في نفس إطار بطولة يورو 2020 سيواجه منتخب مقدونيا مع منتخب النمسا في إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة EURO 2020 في المجموعة (C). وسوف تذاع المباراة علي القنوات المشفرة بين سبورتس ماكس HD2. في تمام الساعة السادسة مساءا حسب توقيت جمهورية مصر العربية والساعة السابعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية. كما أيضا في المجموعة نفسها سوف يلتقي منتخب الطواحين الهولندية مع منتخب أوكرانيا في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة بتوقيت السعودية. وسوف تذاع المباراة علي القنوات المشفرة بين سبورتس ماكس HD1.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مباريات يوم الأحد الموافق 13 يونيو من بطولة EURO 2020. المقدمة من UEFA EURO 2020. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.