بلجيكا تبدأ مشوار أوروبا بهزيمة روسيا

بلجيكا تبدأ مشوار أوروبا بهزيمة روسيافازت بلجيكا بسهولة 3-صفر على روسيا يوم السبت بفضل ثنائية روميلو لوكاكو وهدف توماس مونييه لتعزز مكانتها كأحد أبرز المرشحين للقب بطولة أوروبا لكرة القدم.

واحتاجت بلجيكا، متصدرة التصنيف العالمي، إلى عشر دقائق فقط لتفتتح التسجيل عبر لوكاكو ثم أضاف مونييه الهدف الثاني.

واختتم لوكاكو الأهداف قبل دقيقتين من النهاية ليعزز رقمه القياسي إلى 62 هدفا مع منتخب بلاده. وجاءت الأهداف بعد أداء دفاعي متواضع من روسيا لكن التفوق البلجيكي كان واضحا خلال المباراة في المجموعة الثانية في سان بطرسبرغ.

وتحقق الفوز لفريق المدرب روبرتو مارتينيز في غياب كيفن دي بروين ومشاركة القائد إيدن هازارد كبديل. وتتصدر بلجيكا المجموعة متفوقة بفارق الأهداف على فنلندا التي صعقت الدنمرك 1-صفر في وقت سابق من اليوم.