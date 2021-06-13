موعد مباراة الوداد وحسنية أغادير القادمة اليوم 13\06\2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الوداد وحسنية أغادير القادمة، يستضيف استاد أدرار لقاء الوداد الرياضي وحسنية أغادير، اليوم الموافق 13\06\2021، في إطار مباريات الجولة 19 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي القسم الأول، ينتظر جماهير الوداد الرياضي اليوم، مشاهدة ناديهم اليوم ويتمنون الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة التألق والعروض القوية وسلسلة الانتصارات المتتالية في الفترة الأخيرة، ويحتل الوداد الرياضي المركز الأول، ولديه 44 نقطة جمعها من 20 مباراة، ويرغب في الفوز والاحتفاظ بالصدارة، والابتعاد بالصدارة عن مطاردة الرجاء الرياضي صاحب المركز الثاني.

بينما حسنية أغادير يسعى لتحقيق مفاجئة اليوم، بالفوز على الوداد الرياضي متصدر الترتيب، كما يرغب في التقدم في جدول المسابقة، ويحتل حسنية أغادير المركز الثامن برصيد 28 نقطة، جمعها من 20 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات، وفي حالة الفوز اليوم يصل إلى النقطة 31، ليتساوى مع صاحب المركز الرابع اتحاد طنجة، وذلك في حالة تعثر الأخير اليوم، لذلك هي مباراة هامة لكلا الفريقين، الوداد يرغب في الاستمرار على الصدارة، وحسنية أغادير يسعى إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة الوداد وحسنية أغادير اليوم في الدوري

يلتقي الفريقين اليوم الأحد الموافق 13\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:15:- السابعة وخمس عشرة دقيقة مساءً بتوقيت المغرب.

20:15:- الثامنة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت القاهرة.

21:15:- التاسعة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

22:15:- العاشرة وخمس عشرة دقيقة بتوقيت الإمارات.

18:15:- السادسة وخمس عشرة دقيقة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

القنوات الناقلة للمباراة والمعلق

تمتلك قنوات الرياضية المغربية حقوق نقل الدوري المغربي، وبناءً على ذلك سيتم نقل المباراة على قناة الرياضية المغربية hd و sd، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي “عادل المسعودي”.

بطاقة مباراة الوداد وحسنية أغادير