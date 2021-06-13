نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة القادمة اليوم 13\06\2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، حيث يلتقي اليوم الأحد نادي المولودية ضد شبيبة الساورة، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرون من عمر، الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، مباراة تنتظرها جماهير الكرة الجزائرية ومحبي الناديين الكبيرين، حيث يسعى نادي المولودية إلى الفوز بالمباراة، وخطف الثلاث نقاط من منافس قوي جداً وهو شبيبة الساورة، كما أن المولودية يرغب في التقدم بعض المراكز في جدول المسابقة، حيث أنه يحتل المركز الثامن حالياً، ولديه من النقاط 36 نقطة من 23 مباراة، استطاع تحقيق الفوز وانتزاع الثلاث نقاط في 9 مباريات، بينما تقاسم نقاط المباراة بالتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مباريات.
بينما يأتي شبيبة الساورة ويدخل المباراة، وهو في وصافة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني، برصيد 46 نقطة من 24 مباراة، خلف المتصدر للترتيب نادي وفاق سطيف، صاحب المركز الأول برصيد 53 نقطة، لذلك يسعى نادي شبيبة الساورة، إلى تقليل الفارق بينه وبين المتصدر، ويسعى إلى الفوز وانتزاع الثلاث نقاط والوصول إلى النقطة 49.
موعد مباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة اليوم
تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد، الموافق 13\06\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:
- 18:45:- السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.
- 19:45:- السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.
- 20:45:- الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- 21:45:- التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات.
- 17:45:- الخامسة وخمس وأربعون دقيقة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.
القنوات الناقلة للمباراة
تمتلك قناة الجزائر الرياضية، حقوق نقل مباريات الدوري الجزائري، ولذلك ستنقل مباراة المولودية الجزائري وشبيبة الساورة عليها.
بطاقة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة
|المباراة
|مولودية الجزائر – شبيبة الساورة
|البطولة
|دوري الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى
|الموعد والتوقيت
|الأحد 13\06\2021 – الساسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر
|الملعب
|ملعب نادي مولودية الجزائر
|القنوات الناقلة
|الجزائرية الرياضية
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة مولودية الجزائر وشبيبة الساورة القادمة اليوم 13\06\2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.