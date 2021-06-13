التشيلي سانشيس يغيب عن مواجهة الأرجنتين للإصابة

سانتياجو – أ.ف.ب: سيغيب مهاجم منتخب تشيلي ألكسيس سانشيس عن صفوف فريقه في المواجهة ضد الارجنتين المقررة الاثنين في بطولة اميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا اميركا)، بعد تعرّضه لاصابة عضلية خلال التمارين قد تبعده عن جميع مباريات دور المجموعات، وأصدر الاتحاد التشيلي بيانا “تعرّض ألكسيس سانشيس لاصابة عضلية. وقت التعافي من اصابة مماثلة يتخطى الدور الاول من مسابقة كوبا اميركا. سيتابع اللاعب عملية تعافيه في تشيلي مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني”. ويعتبر سانشيس لاعبا محوريا في صفوف منتخب بلاده، حيث ساهم في تتويجه بطلا للقارة مرتين عامي 2015 بتسجيله ركلة الترجيح الحاسمة في مرمى الارجنتين بطريقة “بانينكا” في المباراة النهائية و2016.

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