في دورة رولان جاروس: كرايتشيكوفا تهدي باكورة ألقابها الكبرى إلى الراحلة نوفوتنا

في الرياضة 13 يونيو,2021

باريس – أ.ف.ب: أحرزت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، المصنفة 33 عالميا، أول ألقابها في البطولات الكبرى، بعد فوزها في نهائي رولان جاروس الفرنسية على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا (32 عالميا) 6-1 و2-6 و6-4، وأهدته إلى مواطنتها الراحلة يانا نوفوتنا.

وبدموع في عينيها، أهدت اللقب إلى مدربتها السابقة نوفوتنا، بطلة ويمبلدون عام 1998 في الفردي وحاملة لقب 12 لقب جراند سلام في الزوجي التي فارقت الحياة عن 49 عامًا في 2017 بعد صراع مع مرض السرطان “انها تنظر إلي من فوق”.

قالت كرايتشيوكوفا “لا أجد الكلمات. لا أصدق أني توجت بلقب بطولة كبرى”.

تابعت كرايتشيكوفا (25 عاما) التي كانت أفضل نتائجها في البطولات الأربع الكبرى، بلوغ ثمن النهائي العام الماضي في رولان جاروس “أمضيت وقتا طويلا مع يانا قبل وفاتها. كانت آخر كلماتها لي +استمتعي وحاولي الفوز ببطولة جراند سلام+”.

تابعت اختصاصية منافسات الزوجي المشاركة للمرة الخامسة فقط في بطولة كبرى وثالثة على الأراضي الترابية، لتصبح أول تشيكية تتوج في باريس منذ هانا ماندليكوفا في 1981 “أعرف انها تعتني بي. حصل كل هذا لأنها تعتني بي. فرصة لقائها كانت رائعة. كانت الهاما كبيرا. افتقدها وآمل أن تكون سعيدة”.

وكشفت كرايتشيكوفا ان والدتها حثتها على طرق باب نوفوتنا عندما انتقلت الأخيرة للعيش في برنو.

وحصلت كرايتشيكوفا على كأس سوزان لينجلن من النجمة التشيكوسلوفاكية السابقة مارتينا نافراتيلوفا، المتوجة بلقب رولان جاروس مرتين تحت الألوان الأميركية.

وكان لقب رولان جاروس للعام السادس تواليًا من نصيب لاعبة جديدة، ومن خارج نادي العشر الأوليات في تصنيف رابطة المحترفات للمرة الخامسة فقط في تاريخ البطولة. وسترتقي كرايتشيكوفا إلى المركز 15 عالميا، بعد انهائها العام 2020 في المركز 65 عالميا.

وكانت ابنة مدينة برنو قد أنقذت نقطة لخسارة المباراة في نصف النهائي أمام اليونانية ماريا ساكاري (18).

وتأمل كرايتشيكوفا ان تحقق إنجازًا في أن تصبح اول لاعبة منذ الفرنسية ماري بيرس في العام 2000 تحقق لقبي الزوجي والفردي في رولان جاروس في العام ذاته، كونها تنافس مع مواطنتها كاتيرينا سينياكوفا في نهائي فئة الزوجي التي حققت لقبها في العام 2018. وأحرزت التشيكية ثاني لقب فقط في الفردي فقط في مسيرتها بعد دورة ستراسبورج الفرنسية هذا العام.

من جهتها، كانت بافليوتشنكوفا قد تأهلت إلى أوّل نهائي غراند سلام بعد 52 محاولة، إثر فوزها على المفاجأة السلوفينية تامارا زيدانشيك. وتخلصت بافليوتشنكوفا (29 عامًا) من عقدة ربع النهائي التي لازمتها ست مرات في البطولات الكبرى، إحداها في رولان جاروس عام 2011.

وفشلت بافليوتشنكوفا في أن تصبح رابع روسية تتوج في رولان جاروس بعد أناستازيا ميسكينا (2004)، سفيتلانا كوزنتسوفا (2009) وماريا شارابوفا (2012 و2014). قالت الروسية “أعددت خطابا لهذه اللحظة منذ طفولتي، والآن ضاعت مني الكلمات”.