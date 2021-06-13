قطر القطري يتعاقد مع البرازيلي ذي ريكاردو

د.ب.أ: أعلن مجلس إدارة نادي قطر القطري برئاسة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني تعاقده رسميا مع البرازيلي زي ريكاردو مدرب نادي إنترناسيونالي البرازيلي السابق لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد لمدة موسمين خلفا للمدرب الوطني يونس على.

ونشر النادي القطري صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للمدرب الجديد مع المدير الرياضي للنادي فيصل الشعيبي بعد توقيعه العقد، وسيبدأ على الفور وضع خطة الإعداد للموسم الجديد ،بالتنسيق مع الإدارة.

ودرب ذي ريكاردو 50 عاما العديد من الأندية الكبيرة في البرازيل أهمها فلامينجو وفاسكو دي جاما وبوتافوجو وفورتاليزا وأخيرا إنترناسيونالي.

ويأمل الفريق القطري أن ينجح المدرب الجديد في تحقيق طموحات إدارة النادي وجماهيره في المنافسة على الألقاب والبطولات وتقديم الفريق لمستويات مميزة. وكان نادي قطر أعلن قبل يومين بصورة رسمية أيضا انفصاله عن المدرب الوطني يونس علي، وقدم له الشكر على كل ما قدمه في الموسم الكروي الماضي.

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