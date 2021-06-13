في كأس أوروبا: خسارة الدنمارك أمام فنلندا وثلاثية لبلجيكا في مرمى روسيا

كوبنهاجن – أ.ف.ب: خسرت الدنمارك نجم وسطها كريستيان إريكسن بوعكة صحية صادمة ومباراتها الأولى في كأس أوروبا لكرة القدم أمام فنلندا المتواضعة صفر-1 في كوبنهاجن، في مواجهة دراماتيكية حبست الانفاس قبل الإعلان عن استقرار حالة صانع الألعاب الموهوب، في حين ضربت بلجيكا بقوة في مستهل مشوارها القاري بفوز صريح على روسيا بثلاثية نظيفة.

وتوقفت المباراة الاولى التي جمعت الجارين الاسكندنافيين بعد سقوط لاعب وسط إنتر الإيطالي البالغ 29 عاما مغشيا عليه، ثم تم انعاشه في أرض الملعب واستعاد وعيه قبل نقله الى المستشفى، حيث يخضع لفحوص، وهو بحالة مستقرة.

واستؤنفت المواجهة بعد ساعة ونصف من توقفها، بعد انباء من قبل الاتحادين الأوروبي والدنماركي عن استقرار الحالة الصحية للاعب واستعادة وعيه.

استكملت الدقائق الاربع المتبقية من الشوط الأول قبل التوقف لاستراحة قصيرة لمدة خمس دقائق ثم أقيمت مجريات الشوط الثاني، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) ان المباراة ستستكمل “بناء على طلب من لاعبي المنتخبين”.

وبعد نحو عشر دقائق من سقوطه، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل سلبي، تم اخراج اللاعب على حمالة في مشاهد صادمة، رفقة جهاز طبي ولاعبي المنتخب الدنمارك الذين بدا عليهم التأثر بشكل كبير، فيما قامت الجماهير المحلية بالتصفيق وحاول الحارس كاسبر شمايكل والقائد سيمون كاير التخفيف من روع صديقته التي نزلت باكية إلى المستطيل الأخضر.

و-أمام 16 ألف متفرج على ملعب باركن في كوبنهاجن، بنسبة 45% من قدرته الاستيعابية، يدين المنتخب الفنلندي بفوزه إلى حارسه لوكاش هراديتسكي الذي انقذ ركلة جزاء قبل ربع ساعة من نهاية المباراة وقام بعدة صدات حاسمة.

انقذ حارس ليفركوزن الألماني وصاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الدنماركية ثلاث كرات مبكرة أمام فيند وبيار-إميل هويبييرج وإريكسن (7 و15 و18). وسيطرت الدنمارك على مجريات اللقاء لغاية وعكة إريكسن، وتابعت على المنوال ذاته بعد الاستراحة.

لكن من هجمة خاطفة هي الأولى والوحيدة لفنلندا، وصلت الكرة إلى يويل بوهيانبالو لاعب أونيون برلين الألماني، تابعها رأسية من مسافة قريبة في شباك شمايكل (60).

وتابع هداف بلجيكا روميلو لوكاكو هوايته المفضلة بتسجيله ثنائية لفريقه ليقوده الى فوز عريض على روسيا بثلاثية نظيفة في سان بطرسبورج الروسية في منافسات المجموعة الثانية من كأس اوروبا لكرة القدم.

وتصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدمة بفارق الاهداف عن فنلندا التي حققت المفاجأة بفوزها على الدنمارك 1-صفر في أول مشاركة لها في بطولة كبرى في تاريخها.