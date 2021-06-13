البارالمبية العمانية تشارك في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة

تشارك السلطنة ممثلة في اللجنة البارالمبية العمانية في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لذوي الإعاقة الحركية التي تستضيفها دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 25 من يونيو الجاري، حيث يمثل السلطنة في البطولة لاعب المنتخب الوطني فاضل بن ناصر الهادي المصنف دوليا في فئة F57ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عدنان بن مبارك العويدي عضو اللجنة البارالمبية العمانية .

ويخضع لاعب المنتخب الوطني حاليا لتدريبات مكثفة في نادي عجمان لذوي الإعاقة الإماراتي ، وسيشارك في البطولة القادمة في منافسات رفعات القوة وزن ٧٢ كج، حيث تأمل اللجنة البارالمبية العمانية أن يتمكن لاعبنا من الحصول على رقا مؤهل لأولمبياد طوكيو، حيث يعد اللاعب من اللاعبين الواعدين الذين سبق له تحقيق عدد من الميداليات الملونة في البطولات الداخلية أثناء تواجده في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها بطولة كأس رئيس الدولة.

ويشارك في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة ٦٠ دولة من مختلف دول العالم، حيث تعد بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة هي المحطة التأهيلية الأقوى والأخيرة للأبطال الدوليين من أجل حجز مقعد في التحدي البارالمبي والتأهل إلي دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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