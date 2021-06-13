نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كوبا أمريكا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كوبا أمريكا 2021 هو ما بدأ العديد من متابعي كرة القدم حول العالم بالبحث عنه خلال هذه الأيام خاصة مع بدء منافسات كوبا أمريكا 2021 بالبرازيل، حيث أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد أعلن عن إقامة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل بعد أن كان من المقرر إقامة البطولة بدولتي الأرجنتين وكولومبيا إلا أنه تم إسناد تنظيم البطولة في الأيام الأخيرة للبرازيل بسبب الأحداث التي تمر بها كولومبيا من احتجاجات، بالإضافة إلى تفشي وباء كورونا في الأرجنتين، وهو ماجعل كونميبول يسند تنظيم البطولة للبرازيل هذا العام.

موعد بدء بطولة كوبا أمريكا 2021

وستنطلق بداية منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 بداية من يوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر يونيو من العام 2021، وتستمر البطولة حتى يوم العاشر من شهر يوليو من العام نفسه، وسيتم لعب البطولة بدون حضور جماهيري، حيث حرص اتحاد أمريكا لكرة القدم الكونميبول على الحفاظ على صحة الجماهير واللاعبين من الإصابة بوباء كورونا.

مجموعتي كوبا أمريكا 2021

وستقام بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل بمشاركة عشر منتخبات وهي منتخبات أمريكا الجنوبية، وتم تقسيمهم على مجموعتين وتضم كل مجموعة خمس منتخبات، وتعد هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولة كوبا أمريكا بعشرة منتخبات فقط، وذلك منذ 1991، حيث كانت في النسخ الماضية من البطولة يتم تنظيم البطولة بمشاركة 12 منتخباً، حيث يقوم الكونميبول بتوجيه الدعوة إلى منتخبين من خارج القارة من أجل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا من أجل أن يتم العدد 12 منتخباً.

وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة على مجموعتين، وتضم كل مجموعة خمس منتخبات، وتأتي المجموعتان ببطولة كوبا أمريكا 2021 على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، باراغواي، أوروغواي.

الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، باراغواي، أوروغواي. المجموعة الثانية: البرازيل، كولومبيا، الإكوادور، بيرو، فنزويلا.

نظام بطولة كوبا أمريكا 2021

وسيتم تأهل أربع منتخبات من كل مجموعة حيث سيتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الأربع الأولى من كل مجموعة، ليتأهلوا إلى دور الثمانية من هذه البطولة وهو بنظام خروج المغلوب، وسيلاقي المركز الأول من المجموعة الأولى مع صاحب المركز الرابع من المجموعة الثانية، وسيلعب منتخب صاحب المركز الثاني مع المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية، فيما سيواجه أول المجموعة الثانية رابع المجموعة الأولى، وسيلعب صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، حيث سيتأهل الفريق الفائز للدور التالي، وذلك حتى المباراة النهائية من البطولة.

جدول مباريات كوبا أمريكا 2021

ومن أجل متابعة منافسات كوبا أمريكا 2021 فقد وفرنا لكم جدول مباريات كوبا أمريكا 2021 والتي ستقام في البرازيل، والصورة التالية توضح كافة مباريات دوري المجموعات من بطولة كوبا أمريكا 2021 مع العلم أن كافة مواقيت المباريات المدرجة هي بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021

ومن أجل متابعة منافسات كوبا أمريكا 2021 فكل ماعليكم هو متابعة قناة bein SPORTS MAX 5 والتي ستقوم بنقل كافة أحداث منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 والمقامة في البرازيل.