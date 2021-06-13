البلجيكي كاستاني خارج كأس أوروبا بعد كسرين في وجهه

سان بطرسبورج – أ.ف.ب: سيغيب مدافع المنتخب البلجيكي تيموثي كاستاني عما تبقّى من منافسات كأس أوروبا 2020، بعد تعرضه لكسرين في محجر العين خلال فوز بلاده على روسيا 3-صفر ، وفق ما أفاد مدربه الاسباني روبرتو مارتينيس.

واصطدم ظهير ليستر سيتي الانجليزي مع دالر كوزاييف الروسي في الدقيقة 26 ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة، وكشف مارتينيس ان كاستاني الذي كان يخوض غمار اول بطولة كبرى في مسيرته أدخل المستشفى وخضع لفحوص كشفت عن تعرضه “لكسرين في محجر العين”.

من ناحية أخرى، طمأن مارتينيس عن اصابة المدافع يان فيرتونجن في كاحله التي اجبرته على الخروج قبل حوالي ربع ساعة من النهاية مؤكدًا انها “اقل خطورة”.

وقال مدافع بنفيكا البرتغالي “لديّ تاريخ مع الإصابات في الكاحل، ولهذا السبب أقوم دائمًا بربط كاحلي جيدًا. سيكون على ما يرام”. وغاب صانع العاب مانشستر سيتي الانجليزي كيفن دي بروين عن منتخب “الشياطين الحمر” لتعافيه من كسرين في الأنف ومحجر العين اليسرى تعرض لهما في الخسارة امام تشلسي في نهائي دوري ابطال اوروبا، اضافة الى لاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني اكسيل فيتسل، وخاض ادين هازار 18 دقيقة بعدما دخل بديلا إثر موسم عانى فيه من الاصابات مع ريال مدريد الاسباني. تلتقي بلجيكا مع الدنمارك في كوبنهاجن الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثانية قبل ان تواجه فنلندا في سان بطرسبورج في 21 الشهر الحالي.