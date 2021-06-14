موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة 15\06\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة الثلاثاء، يفتح استاد مرسول بارك، أبوابه لاحتضان مباراة المنتخب السعودي ضد منتخب أوزبكستان، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 15\06\2021، وذلك في إطار مباريات الجولة العاشرة من تصفيات أسيا المشتركة، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة لبطولة أسيا الصين 2032، يسعى منتخب السعودية لمواصلة الانتصارات، والحفاظ على صدارة المجموعة، التي يتربع على صدارتها برصيد 17 نقطة، كما يريد الابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه وهو منتخب أوزبكستان، صاحب المركز الثاني، والذي لديه من النقاط 15 نقطة.

أما منتخب أوزبكستان يسعى إلى الفوز بالمباراة، وانتزاع الصدارة من المنتخب السعودي الكبير، وشهدت مباراة الذهاب بين المنتخبين إثارة كبيرة، كما شهدت ندية كبيرة وتقارب في المستوى بين المنتخبين، والدليل على ذلك أنها انتهت بفوز المنتخب السعودي الصعب، على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما أنها مباراة تحدد بشكل كبير أول المجموعة والوصيف، لذلك سوف يسعى منتخب السعودية صاحب الأرض، للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، بينما يسعى منتخب أوزبكستان للفوز بالمباراة، وحصد الثلاث نقاط وانتزاع الصدارة.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة

تنطلق صافرة بداية المباراة الثلاثاء القادم، الموافق 15\06\2021، وتجري المباراة على استاد “مرسول بارك”، وذلك حسب التوقيتات التالية:

18:00:- السادسة بتوقيت “غرينتش”.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر والبحرين والكويت والأردن وفلسطين واليمن.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة والمعلق

قنوات السعودية الرياضية تمتلك حقوق نقل مباريات منتخب السعودية، وعليه فسوف تنقل المباراة على القناة التالية:

KSA Sports 1 HD.

ويعلق على المباراة “فهد العتيبي”.

بطاقة مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة