موعد مباراة فلسطين واليمن القادمة 15\06\2021 والقنوات الناقلة تصفيات أسيا المؤهلة لقطر 2022

موعد مباراة فلسطين واليمن القادمة، يستضيف استاد الملك فهد الدولي لقاء منتخب فلسطين ضد منتخب اليمن، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 15\06\2021، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة العاشرة، من مباريات تصفيات أسيا المشتركة، المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والمؤهلة لبطولة أسيا الصين 2023، يسعى منتخب فلسطين نحو الفوز بالمباراة، وتحقيق انتصار معنوي مهم، حيث أن أمل الصعود بات صعب، يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث برصيد 7 نقاط، فقد حقق الفوز وحصل على الثلاث نقاط في مبارتين، وتعادل في مباراة وحيدة وخسر 4 مباريات.

بينما منتخب اليمن يسعى لتقديم مباراة قوية، ويحتل منتخب اليمن المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وقد خرج رسمياً من المنافسة على الصعود للأدوار العليا، وانتهى حلم الوصول إلى كأس العالم بقطر 2022، ولكنه سوف يسعى بكل قوة لتقديم مباراة قوية، كما سوف يسعى للفوز وانتزاع الثلاث نقاط، كما استطاع الفوز في مباراة الذهاب، فقد انتهت مباراة الذهاب بفوز منتخب اليمن، على المنتخب الفلسطيني بهدف دون رد.

موعد مباراة فلسطين واليمن القادمة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15\06\2021، وتقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

21:00:- التاسعة بتوقيت السعودية واليمن وفلسطين والأردن والكويت والبحرين وقطر والعراق وسوريا.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

18:00:- السادسة بتوقيت “غرينتش”.

القنوات الناقلة والمعلق

سوف تنقل مباراة منتخب فلسطين ومنتخب اليمن، على القناة التالية:

KSA Sports 2 HD.

وسوف يتولى التعليق على المباراة المعلق الكبير “محمد الخامسي”.

بطاقة مباراة فلسطين واليمن القادمة الثلاثاء