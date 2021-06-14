نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 اضبط بسرعة واستمتع بالمواجهات الساخنة بين الفرق في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 يرغب الحصول عليها الكثيرون منذ انطلاق مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 والفرق المشاركة فهى واحدة من أشهر البطولات في العالم والتى يشارك فيها المنتخبات الدولية بأقوى اللاعبيين المحترفين، لذا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 مجانا تهم كل الشباب من عشاق الساحرة المستديرة، في الوقت الذي يعانى منه العالم من أزمة كورونا وتوقف الكثير من الأعمال أو تخفيض ساعات العمل فيلجأ الكثيرون إلى متابعة المباريات لشغل أوقات فراغهم، وفي الوقت الحالي تعتبر بطولة أمم أوروبا 2021 أهم الأحداث المطروحة على الساحة الرياضية.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021
يمثل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 أهمية كبيرة ليس في أوروبا فقط بل مختلف الدول العربية والأجنبية يتساءل الملايين من الشباب عن القنوات المفتوحة لنقل بطولة أمم أوروبا 2021 التى تذا حاليًا باحثين عن موعد مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 والفرق المشاركة للاستمتاع بالمواجهات الكروية الساخنة بين الفرق.
جدول تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021
ويمكن ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال رموز الجدول التالي:
- القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
- قناة ZDF HD Germany Astra19.2°E 11362 H 22000
- قناة ARD Das Erste HD Germany Astra 19.2°E 11494 H 22000
- قناة ARD Das Erste HD Germany Astra 19.2°E 11836 H 27500
- TVP HD Poland Hotbird 13°E 11179 H 27500
- Hotbird 13°E 10834 V 27500
- Hotbird 13°E 10719 V 27500
- Rai HD Italy HotBird 13°E 11766 V 29900
- HotBird 13°E 10992 V 27500
- Canale 5 Italy Hotbird 13°E 11432 V 29900
- Hotbird 13°E 11919 V 29900
- Ictimai TV Azerbaijan Azerspace 46°E 11175 H 27500
- ARMTV Armenia Eutelsat 3.1°E 12734 V 16750
وجدير بالذكر أن يتطلب ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا تعديل استقبال القنوات على أن تكون العدسة مصوبة بإتجاه القمر إدخال رموز التردد يدويًا.
بطولة أمم أوروبا 2021
بدأت بطولة أمم أوروبا 2021 يوم 11 يونيو بالمجموعة الأولى في إيطاليًا وتقسم البطولة إلى 6 مجموعات على أن تنتهى في بريطانيا على ملعب ويمبلي يوم 11 يوليو المقبل، والمجموعات المشاركة مقسمة كالآتي:
- المجموعة الأولى: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا.
- المجموعة الثانية: الدانمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا.
- المجموعة الثالثة: هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية.
- المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك، أسكتلندا.
- المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا.
- المجموعة السادسة: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، المجر.
ومع ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 يجب العلم أنها البطولة الرئيسية للمنتخابات الأوروبية وتقام كل 4 سنوات وكانت بدايتها في عام 1960.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 اضبط بسرعة واستمتع بالمواجهات الساخنة بين الفرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.