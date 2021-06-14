نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 اضبط بسرعة واستمتع بالمواجهات الساخنة بين الفرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 يرغب الحصول عليها الكثيرون منذ انطلاق مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 والفرق المشاركة فهى واحدة من أشهر البطولات في العالم والتى يشارك فيها المنتخبات الدولية بأقوى اللاعبيين المحترفين، لذا تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 مجانا تهم كل الشباب من عشاق الساحرة المستديرة، في الوقت الذي يعانى منه العالم من أزمة كورونا وتوقف الكثير من الأعمال أو تخفيض ساعات العمل فيلجأ الكثيرون إلى متابعة المباريات لشغل أوقات فراغهم، وفي الوقت الحالي تعتبر بطولة أمم أوروبا 2021 أهم الأحداث المطروحة على الساحة الرياضية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021

يمثل تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 أهمية كبيرة ليس في أوروبا فقط بل مختلف الدول العربية والأجنبية يتساءل الملايين من الشباب عن القنوات المفتوحة لنقل بطولة أمم أوروبا 2021 التى تذا حاليًا باحثين عن موعد مباريات بطولة أمم أوروبا 2021 والفرق المشاركة للاستمتاع بالمواجهات الكروية الساخنة بين الفرق.

جدول تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021

ويمكن ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 على الأقمار الصناعية المختلفة من خلال رموز الجدول التالي:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز

قناة ZDF HD Germany Astra19.2°E 11362 H 22000

قناة ARD Das Erste HD Germany Astra 19.2°E 11494 H 22000

قناة ARD Das Erste HD Germany Astra 19.2°E 11836 H 27500

TVP HD Poland Hotbird 13°E 11179 H 27500

Hotbird 13°E 10834 V 27500

Hotbird 13°E 10719 V 27500

Rai HD Italy HotBird 13°E 11766 V 29900

HotBird 13°E 10992 V 27500

Canale 5 Italy Hotbird 13°E 11432 V 29900

Hotbird 13°E 11919 V 29900

Ictimai TV Azerbaijan Azerspace 46°E 11175 H 27500

ARMTV Armenia Eutelsat 3.1°E 12734 V 16750

وجدير بالذكر أن يتطلب ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا تعديل استقبال القنوات على أن تكون العدسة مصوبة بإتجاه القمر إدخال رموز التردد يدويًا.

بطولة أمم أوروبا 2021

بدأت بطولة أمم أوروبا 2021 يوم 11 يونيو بالمجموعة الأولى في إيطاليًا وتقسم البطولة إلى 6 مجموعات على أن تنتهى في بريطانيا على ملعب ويمبلي يوم 11 يوليو المقبل، والمجموعات المشاركة مقسمة كالآتي:

المجموعة الأولى: تركيا، إيطاليا، ويلز، سويسرا. المجموعة الثانية: الدانمارك، فنلندا، بلجيكا، روسيا. المجموعة الثالثة: هولندا، أوكرانيا، النمسا، مقدونيا الشمالية. المجموعة الرابعة: إنجلترا، كرواتيا، التشيك، أسكتلندا. المجموعة الخامسة: إسبانيا، السويد، بولندا، سلوفاكيا. المجموعة السادسة: ألمانيا، فرنسا، البرتغال، المجر.

ومع ضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة أمم أوروبا 2021 يجب العلم أنها البطولة الرئيسية للمنتخابات الأوروبية وتقام كل 4 سنوات وكانت بدايتها في عام 1960.