موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة 2021/06/15 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة للقاء

متابعينا الأعزاء محبي متابعة كرة القدم أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يستضيف ملعب مرسول بارك موعد مباراة السعودية وأوزبكستان، في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة كأس العالم بقطر 2022، وكأس الأمم الأسيوية 2023 بالصين، المباراة لن تكون سهلة للأخضر السعودي فالمنافس يرغب في الفوز والتأهل إلي الدور الأخير من التصفيات ففي حال فوزه سيصل إلي ألنقطة 18 وعتلي الصدارة، بينما السعودية في حال الفوز أو التعادل تضمن التأهل مباشراً أما في حال الخسارة فهي سوف تتأهل أيضاً كأفضل ثواني في المجموعات، المباراة منقولة على القنوات الرياضية السعودية، وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين فوز السعودية 3-2، أعلن الاتحاد السعودي عن أسعار التذاكر وهي تتراوح بين 30 إلي 75 ريال، يمكن الحصول عليها عبر موقع “تذاكر السعودية”، وتقرر حضور 40% من عدد مدرجات الملعب.

موعد مباراة السعودية وأوزبكستان

18.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.00 : بتوقيت ” تونس، المغرب، الجزائر “.

20.00 : بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا “.

21.00 : بتوقيت ” السعودية، العراق، اليمن، فلسطين، الأردن “.

22.00 : بتوقيت ” الإمارات، سلطنة عٌمان “.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة السعودية ضد أوزبكستان

جميع مباريات السعودية التي تلعب في المملكة تنقل عبر شاشة قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS HD. يعلق على اللقاء المعلق الشهير / فهد العتيبي.

ترتيب المجموعة قبل اللقاء