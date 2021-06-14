نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة 2021/06/15 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة للقاء في المقال التالي
متابعينا الأعزاء محبي متابعة كرة القدم أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يستضيف ملعب مرسول بارك موعد مباراة السعودية وأوزبكستان، في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة كأس العالم بقطر 2022، وكأس الأمم الأسيوية 2023 بالصين، المباراة لن تكون سهلة للأخضر السعودي فالمنافس يرغب في الفوز والتأهل إلي الدور الأخير من التصفيات ففي حال فوزه سيصل إلي ألنقطة 18 وعتلي الصدارة، بينما السعودية في حال الفوز أو التعادل تضمن التأهل مباشراً أما في حال الخسارة فهي سوف تتأهل أيضاً كأفضل ثواني في المجموعات، المباراة منقولة على القنوات الرياضية السعودية، وكانت نتيجة الذهاب بين الفريقين فوز السعودية 3-2، أعلن الاتحاد السعودي عن أسعار التذاكر وهي تتراوح بين 30 إلي 75 ريال، يمكن الحصول عليها عبر موقع “تذاكر السعودية”، وتقرر حضور 40% من عدد مدرجات الملعب.
موعد مباراة السعودية وأوزبكستان
- 18.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 19.00 : بتوقيت ” تونس، المغرب، الجزائر “.
- 20.00 : بتوقيت ” مصر، السودان، ليبيا “.
- 21.00 : بتوقيت ” السعودية، العراق، اليمن، فلسطين، الأردن “.
- 22.00 : بتوقيت ” الإمارات، سلطنة عٌمان “.
القنوات الناقلة ومعلق مباراة السعودية ضد أوزبكستان
جميع مباريات السعودية التي تلعب في المملكة تنقل عبر شاشة قناة السعودية الرياضية، KSA SPORTS HD. يعلق على اللقاء المعلق الشهير / فهد العتيبي.
ترتيب المجموعة قبل اللقاء
|السعودية
|17 نقطة
|أوزبكستان
|15 نقطة
|فلسطين
|7 نقاط
|سنغافورة
|7 نقاط
|اليمن
|5 نقاط
تاريخ مواجهات السعودية ضد أوزبكستان
- ألتقى الفريقين في 5 مباريات.
- فاز المنتخب السعودي في 3 مباريات.
- فاز منتخب أوزبكستان في مباراة.
- حسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.
- هداف لقاءات الفريقين هو اللاعب سامي الجابر برصيد 4 أهداف.
- سجل المنتخب السعودي 11 هدف في مرمى أوزبكستان بينما سجل أوزبكستان 6 أهداف في مرمى السعودية.
بطاقة مباراة السعودية وأوزبكستان
|المباراة
|السعودية * أوزبكستان
|البطولة
|التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس الأمم الأسيوية
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 2021/06/15 الموافق 1442/11/05 الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|KSA SPORTS HD 1
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة السعودية وأوزبكستان القادمة 2021/06/15 في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة للقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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