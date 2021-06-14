نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا والصين القادمة في تصفيات كأس العالم بقطر والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء والترتيب في المقال التالي
يستضيف ملعب نادي الشارقة موعد مباراة سوريا والصين المرتقبة، في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة لكأس العالم قطر 2022، وكأس الأمم الأسيوية الصين 2023، المباراة منقولة على أكثر من قناة مثل الكأس المفتوحة، المباراة يدخلها المنتخب الوطني السوري متأهل إلي الدور النهائي للتصفيات بغض النظر عن نتيجة لقاء الصين القادم، فالفارق بين سوريا المتصدر والصين الوصيف 5 نقاط قبل المباراة، سوريا في الصدارة برصيد 21 نقطة، الصين في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتسعى للفوز والعبور للدور الثاني كأفضل 5 فرق تحتل المركز الثاني، وهو الأمل الذي تدخل به اللقاء، المباراة منقولة عبر شاشة قناة الكأس المفتوحة، وقناة سوريا دراما، قناة الشارقة سبورت، وفيما يلي توقيت المباراة وترتيب المجموعة قبل اللقاء وكافة تفاصيل المباراة المرتقبة.
موعد مباراة سوريا والصين القادمة
- الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت أمريكا وكندا.
- الساعة 19.00 بتوقيت غرينتش.
- 20.00 بتوقيت القاهرة، ألمانيا، السويد، هولندا، الدنمارك، بلجيكا.
- 21.00 بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، سوريا، العراق، الأردن، البحرين، اليمن، فلسطين.
- 22.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عٌمان.
القنوات المفتوحة الناقلة مباراة سوريا والصين الثلاثاء 2021/06/15
- قناة سوريا دراما.
- الكأس القطرية المفتوحة.
- الشارقة الرياضية الإماراتية.
ترتيب المجموعة قبل اللقاء اليوم
|منتخب سوريا
|21 نقطة المركز الأول
|منتخب الصين
|16 نقطة الوصيف
|منتخب الفلبين
|10 نقاط
|منتخب جزر المالديف
|6 نقاط
|منتخب غوام
|بلا رصيد
موعد مباراة سوريا والصين في تصفيات كأس العالم
خاض المنتخب السوري 7 مباريات وحقق العلامة الكاملة في جميع مبارياته، ويحتل الصدارة منفرداً برصيد 21 نقطة، وكان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على الصين بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما التنين الصيني الذي يحتل الوصافة لعب 7 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الخسارة في مباراة.
بطاقة المباراة
|المباراة
|سوريا * الصين
|البطولة
|التصفيات المشتركة كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأسيوية
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء 2021/06/15 في تمام الساعة 21.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب نادي الشارقة
|القنوات الناقلة
|قناة الشارقة الرياضية، قناة سوريا دراما، قناة الكأس القطرية المفتوحة
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