انت الان تتابع تفاصيل خبر أول تصريحات لإريكسن بعد تعافيه بالمشفى تعرف عليها الآن 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أول تصريحات لإريكسن بعد تعافيه ، هو ما سنعرضه لكم، من خلال السطور القليلة القادمة من هذه المقالة، المقدمة عبر موقعنا مصر فايف الإخباري. فمنذ مساء السبت، وبعد توقفت مباراة المنتخب الدنماركي، أمام نظيره الفنلندي في دقائقها الأخيرة، من شوطها الأول، بسبب سقوط إريكسن مغشياً عليه فجأة، ودون التداخل مع أي لاعب، وبعد إنقاذه من قبل الجهاز الطبي للمنتخب، ودخوله المشفى، أخذ جميع محبي كرة القدم، وليس فقط مشجعي الدنمارك وانتر ميلان الإيطالي (اللذان يلعب اللاعب في صفوفهما)، يتساءلان عن التطورات الصحية للاعب، وقد سعد الجميع، وشعروا بالاطمئنان، بعد إجراء اللاعب لمقابلة صحفية، وإدلاءه للتصريحات، فهذا مؤشر جيد على تحسن صحة اللاعب. فأليكم أهم ما جاء في تصريحات إريكسن اليوم.

أول تصريحات لإريكسن بعد تعافيه وشكره للجميع:

قام نجم المنتخب الدنماركي، المحترف في صفوف انتر ميلان الإيطالي، كريستان إريكسين، في بداية تصريحاته، بالتوجه بالشكر للجميع، حيث توجه بالشكر للاعبي الدنمارك الذين ساندوه، وكذلك للفريق الطبي الخاص بالدنمارك، وكذلك الفريق الطبي للمنتخب الفنلندي، الذي تدخل لإنقاذه أيضا، وكذلك شكر القائمين على منتخب بلاده، كما أكد أن عائلة إنتر ميلان، كانت قريبة جدًا منه، واستمروا في السؤال عنه، والاطمئنان عليه، مؤكدا أن ذلك قد أثر فيه، كذلك توجه بالشكر للفريق الطبي وأطباء المشفى، الذين يتولون الإشراف على حالته.

بقية تصريحات إريكسن:

لقد جاء أيضا في أول تصريحات لإريكسن بعد تعافيه، تأكيده وطمأنته للجميع، على أنه أصبح في حال أفضل، فهو يشعر بتحسن الآن.، مؤكدا على أنه لا يعرف الاستسلام، وتابع بأنه يريد أن يفهم ما حدث له، فهو لا يعلم شيئا مما حدث بعد سقوطه، وقد أنهى اللاعب ذو ال28 عام تصريحاته، بأنه يتمنى أن يستطيع مشاهدة مباراة منتخب بلاده القادمة، وتشجيع زملائه في الفريق ضد بلجيكا. ولكن قد لا يكون هذا ممكنا حيث ما زال الأطباء، يجرون فحوصات شاملة عليه، وسيبقى تحت المراقبة، ربما حتى الثلاثاء المقبل.