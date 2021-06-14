اليوم .. فتح باب الترشح لاتحادي كرة اليد وألعاب القوى لدورة انتخابية جديدة

في الرياضة 14 يونيو,2021

لجنة الانتخابات باتحاد القوى تقبل تظلم المضيبي ودباء

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يفتتح اليوم الاتحادان العمانيين لكرة اليد وألعاب القوى باب الترشح لتلقي طلبات المترشحين لمجلسي إدارة الاتحادين في الدورة الانتخابية (2021ـ 2024 ) حيث سيكون تلقي طلبات المترشحين خلال الفترة من 15 وحتى 24 يونيو الجاري وسيكون موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة اليد لاختيار مجلس إدارة جديد يوم 8 اغسطس القادم حيث سيتكون مجلس إدارة الاتحاد من 9 مترشحين الرئيس ونائب الرئيس وامين السر العام وامين الصندوق و4 اعضاء بالاضافة الى مقعد المرأة الالزامي وفي حالة وجود اي عضو في مجلس ادارة الاتحاد الدولي لكرة اليد يكون العضو العاشر في مجلس الادارة.

وكانت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة ناصر العلوي رئيس نادي الطليعة اغلقت أمس الأول باب التظلمات على قرار مجلس إدارة الاتحاد بخصوص الاعلان عن قائمة الاندية الاعضاء التي يحق لها الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها يوم 8 اغسطس القادم، حيث اعتمدت اللجنة 24 ناديا لحضور الاجتماع وهي نادي عمان ومسقط و اهلي سداب و السيب ومجيس وصلالة والنصر والخابورة والشباب وصحم وخصب و العروبة والمصنعة والطليعة ونزوى وقريات وفنجاء وعبري وصحار والاتحاد ومصيرة وظفار والسويق والوحدة.

الموافقة على تظلم

وافقت لجنة الانتخابات في الاتحاد العماني لألعاب القوى برئاسة الدكتور خالد الغيلاني رئيس نادي صور رئيس اللجنة على طلبات التظلم المقدمة من قبل اندية المضيبي ودباء والعروبة حول عدم وجودها في قائمة الأندية التي يحق لها الحضور والتصويت في الجمعية العمومية للاتحاد التي ستعقد يوم 7 اغسطس القادم، حيث قامت اللجنة بدارسة كافة المعطيات الخاصة بهذه التظلمات وبعد دراسة شاملة من جميع الجوانب وافقت اللجنة على طلب ناديي المضيبي ودباء لحضور الاجتماع، بينما تم رفض طلب نادي العروبة بسبب عدم المشاركة في انشطة الاتحاد خلال الفترة الماضية .

وسوف يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 9 مترشحين الرئيس ونائب الرئيس وامين السر العام وامين الصندوق و4 اعضاء بالاضافة الى مقعد المرأة الالزامي وفي حالة وجود اي عضو في مجلس ادارة الاتحاد الدولي لالعاب القوى يكون العضو العاشر في مجلس الادارة.

الاتحادات الرياضية

وسوف تبدأ الاتحادات الرياضية الاخرى تباعا فتح باب الترشح، حيث سيفتتح الاتحاد العماني للسباحة باب الترشح يوم الاربعاء 16 يونيو ويستمر حتى 25 يونيو الجاري بينما يفتتح الاتحاد العماني للهوكي باب الترشح خلال الفترة من 20 إلى 29 يونيو الجاري والاتحاد العماني لكرة السلة خلال الفترة من 21 وحتى 30 يونيو الجاري وكان الاتحاد العماني للكرة الطائرة أول الاتحادات الرياضية التي فتحت باب الترشح من يوم الأحد 13 يونيو ويستمر حتى 22 يونيو الجاري .

وقد أصدرت وزارة الثقافة والرياضة والشباب دليل الانتخابات الاسترشادي للدورة الانتخابية، على أن يضم إلى القائمة كل ناد شارك في أي مسابقة أقيمت خلال آخر موسمين وهما موسم (2020ـ 2021 ) وموسم (2019-2020) مع الأخذ بأنه لا يشترط أن يكون النادي قد شارك في الموسمين معاً وإنما يكتفى بمشاركته في أي واحد منهما، وكذلك لا يشترط لاحتساب الموسم أن تكون المسابقات مكتملة وإنما يكتفى أن يكون الموسم قد تم تدشينه، وإذا لم يدشن أحد الموسمين المشار إليهما فيكتفى فقط بالموسم الآخر الذي تم تدشينه ولا يتم النزول لاحتساب الموسم الأسبق لهما، وأيضا إذا كانت هناك أندية غير مسددة لرسوم الانتساب فيتم مخاطبتها للسداد خلال ميعاد معين قبل تاريخ توجيه الدعوة رسمياً، وفي حالة عدم الاستجابة للمهلة المحددة يُستبعد النادي المتخلف عن السداد من قائمة الأعضاء الذين يحق لها الحضور والتصويت، كما يجب عدم تطبيق البند (أ) من المادة (25) من النظام الأساسي المتعلق بنسبة حضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية خلال الدورة الانتخابية الواحدة، وذلك لاستحالة تنفيذ هذا الشرط في الدورة الانتخابية الحالية لأنها دورة استثنائية امتدت لأكثر من (4) سنوات، وتسمية العضو العماني الحاصل على مقعد فـي مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد وأيضا توجيه الدعوة للأعضاء الذين لهم حق الحضور والتصويت وتقديم مرشحهم في الانتخابات .