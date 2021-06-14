بنك مسقط يعلن إنجاز ثلاثة ملاعب جديدة فـي شمال وجنوب الشرقية ضمن برنامج «الملاعب الخضراء»

أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن إتمام إنجاز ثلاثة ملاعب جديدة من ملاعب الفرق الأهلية ضمن برنامج “الملاعب الخضراء” في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، حيث قام سالم بن راشد الشيدي، المدير الإقليمي لبنك مسقط في محافظة جنوب الشرقية، بتسليم شهادات إنجاز المشروع لكل من يحيى بن سعيد السنيدي، رئيس فريق سيح السندة الرياضي، بولاية جعلان بني بو علي، ويوسف بن سالم السعدي، رئيس فريق الواحة الرياضي، بولاية وادي بني خالد، ومحمود بن سالم الهيملي، رئيس فريق القادسية الرياضي، بولاية المضيبي. هذا واقتصر تسليم شهادات إنجاز المشروع والتقاط الصور التذكارية مع ممثلي الفرق الأهلية وسط إجراءات التباعد الجسدي ومتطلبات السلامة من فيروس كورونا.

وبهذه المناسبة قال سالم بن راشد الشيدي، المدير الإقليمي لبنك مسقط في محافظة جنوب الشرقية: إننا سعداء بإنجاز مجموعة جديدة من ملاعب الفرق الأهلية في محافظتي شمال وجنوب الشرقية والتي فازت معنا في السنوات السابقة، ويسرنا أن نتقدم لإدارات الفرق بالتهنئة مثمنين جهودهم خلال فترة إنجاز المشروع التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، متمنين لهذه الفرق مزيدًا من التطور والنجاح والمساهمة في رفد الرياضة المحلية وخدمة منتسبيها في مختلف المجالات، موضحًا أن برنامج “الملاعب الخضراء” يواصل تحقيق المزيد من النجاحات في مجال دعم الرياضة ونشر المسطحات الخضراء في ولايات ومحافظات السلطنة، إلى جانب كونها منشأة يمكن من خلالها استضافة الأنشطة والفعاليات والملتقيات المجتمعية بعد انقضاء جائحة كورونا بإذن الله، مضيفًا أن البنك سيواصل خلال الفترة المقبلة إتمام إنجاز مجموعة جديدة من ملاعب الفرق الأهلية في محافظات السلطنة المختلفة.

هذا وكان بنك مسقط قد احتفل مؤخرًا بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج “الملاعب الخضراء“ حيث حقق البرنامج العديد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال وشهد عدة مراحل تطويرية أسهمت في تحقيق نقلة نوعية وكبيرة في تعزيز دور البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم هذه الفرق الاهلية الرياضية من بينها زيادة عدد الفرق المستفيدة وطرح خيارات جديدة امام هذه الفرق للاستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج “الملاعب الخضراء“، وفي هذا الإطار يفتخر بنك مسقط بأنه ومنذ تدشين البرنامج أسهم في تقديم الدعم لعدد 143 فريق حتى هذا العام 2021، ويقدر عدد من استفاد من هذا البرنامج حوالي 36,900 من منتسبي هذه الفرق الأهلية في مختلف محافظات السلطنة فقد حصل 95 فريقا رياضيا على دعم في مجال إنشاء ملاعب معشبة أو صناعية و40 فريقا حصلوا على دعم في مجال أنظمة الإنارة و8 فرق استفادت من الدعم في مجال انظمة تحلية المياه، علمًا أن عدد الملاعب الجديدة التي قام البنك بافتتاحها خلال الفترة الماضية وصلت إلى 111 تمثل مختلف محافظات السلطنة.