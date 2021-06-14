وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنفذ أولى حلقات تفعيل حوكمة عمل الأندية الرياضية

أقامت وزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح أمس أولى الحلقات ضمن سلسلة حلقات تفعيل حوكمة عمل الأندية الرياضية؛ وذلك في قاعة المحاضرات بديوان عام الوزارة بروي، وبحضور سعادة خالد بن السيل الغساني مستشار الوزارة. وألقى سعادته كلمة ترحيبية بالحضور أوضح فيها أهمية إقامة مثل هذه الحلقات التي تستهدف المعنيين من العاملين في المجالين القانوني والمالي لتطبيق حوكمة الأندية، سواء كانوا موظفي الوزارة أو العاملين في الأندية ومجالس إدارتها. وأبدى سعادته استحسانًا للتفاعل الكبير من قبل الأندية في سعيها لتفعيل الحوكمة بما يضمن الاستقرار في عمل الأندية.

وتهدف حوكمة الأندية الرياضية إلى الاستدامة إداريا وماليا وفنيا بما يضمن القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية وترشيد الإنفاق من الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر للأندية، وأيضا إعادة ترتيب الأولوليات وتوجيه الموارد المالية نحو تنفيذ البرامج، كما أن الحوكمة تنظم عمل الأندية الرياضية ماليا وإداريا لإعادة ترتيب أولوياتها وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو تنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية والرياضية والشبابية ذات الأولوية. وقد شهدت حلقة العمل تناول 4 موضوعات؛ تناول الموضوع الأول حوكمة الهيئات الرياضية كمفهوم والأسس القانونية للحوكمة وقدمها الدكتور خالد الحشاني مسستشار الوزير للتخطيط الرياضي وزياد البلوشي مدير الدائرة القانونية. أما الموضوع الثاني فقد استعرض مواد التعميم الذي تم إقراره العام الماضي كأول خطوة لعمل حوكمة الأندية الرياضية والتي قدمها هلال المعمري مدير دائرة الأندية والمراكز، فيما تناول الموضوع الثالث الملاحظات والمستندات المطلوب العمل بها من قبل التدقيق الداخلي وقدمها خليل الشلي مدير التدقيق الداخلي، وأخيرًا عرض جوانب تفعيل تعميم الحوكمة والتي قدمها خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية. يذكر أن هذه هي الحلقة الأولى التي تنفذها الوزارة وتأتي بعدها حلقات أخرى تستهدف محافظات أخرى وأنديتها وإداراتها وذلك في سبيل إيصال مفهوم الحوكمة والعمل بها في الأندية الرياضية بالسلطنة.

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