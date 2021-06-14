منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يستأنف تدريباته قبل المشاركة فـي البطولة الودية بدبي استعدادا للمشاركة فـي كأس العالم بروسيا

في الرياضة 14 يونيو,2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

عاد منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية من جديد للدخول في معسكرات داخلية بعدما سمحت الجهات المختصة بالسلطنة باستئناف الأنشطة الرياضية الجماعية في أماكن مفتوحة وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث بدأت أمس الأول أولى الحصص التدريبية في المعسكر الداخلي الذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 19 يونيو الجاري بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر قبل توجهه إلى المعسكر الخارجي الذي سيقام في إمارة دبي خلال الفترة من 19 إلى 27 يونيو الجاري يتضمن المشاركة في البطولة الدولية الودية بمشاركة منتخبنا والإمارات واليابان وبطل إفريقيا.

وتأتي هذه التحضيرات ضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 أغسطس القادم. وقد قسم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي برنامج تدريبات المنتخب على فترتين صباحية تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا، أما الفترة المسائية فمن الساعة الخامسة والنصف وحتى الساعة السابعة والنصف مساء. وقد اختار الجهاز الفني 14 لاعبا لدخول المعسكر الداخلي وهم: سالم بن محمد العريمي وعبدالله بن مسعود الصوطي وجلال بن خميس السناني ويحيى بن مبيوع العريمي ومنذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي وعيد بن عبدالله الفارسي ونوح بن سالم الزدجالي وحمود بن ناصر الطوقي وخالد بن خميس العريمي وراشد بن محمد البادي ويونس بن خميس العويسي وأحمد بن مشعل المشرفي وسعيد بن علي الفارسي، أما باقي الجهاز الفني فيتكون من: نبيل بن مال الله البلوشي مدير المنتخب ويوسف بن عبيد خطيب مدرب حراس المرمى وماجد الوردي أخصائي علاج طبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول مهمات وأندريه أندريكوف مدلك. وسوف يتضمن برنامج المعسكر الداخلي للمنتخب تدريبات يومية دون خوض أي مباريات تجريبية حيث يأمل المدرب طالب بن هلال مواصلة التجمعات الشهرية في الفترة المقبلة من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية للمحافظة على مستويات اللاعبين الفنية ورفع معدل لياقتهم البدنية وتأهيل اللاعبين وتجهيزهم بشكل متواصل مع إمكانية إقامة بعض المباريات التجريبية أو المشاركة في التجمعات الودية التي تقام بين فترة وأخرى، كما تلقى منتخبنا دعوة للمشاركة في بطولة كأس أغادير لكرة القدم الشاطئية التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 26 يوليو القادم بمشاركة عدد من المنتخبات العربية والأوروبية، حيث يطمح منتخبنا من خلال مشاركته في هذه البطولة للمحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بلقب النسخة الماضية عام 2019. الجدير بالذكر أن منتخبنا أقام آخر معسكر خارجي في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 9 وحتى 16 مايو الجاري خاض خلاله تجربتين خسر الأولى 3/‏5 وكسب الثانية 3/‏1 استفاد منها الجهاز الفني بشكل جيد من خلال الوقوف على مستويات اللاعبين التي تضمها القائمة الحالية.