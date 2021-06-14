منتخبنا الوطني «يغلق» ملف التصفيات المزدوجة أمام بنجلاديش اليوم

- الطريق إلى مونديال قطر ونهائيات آسيا بالصين

- أهداف كثيرة يسعى الجهاز الفني لتحقيقها من المباراة استعدادا لملحق كأس العرب

متابعة ـ صالح البارحي :

■ ■ يغلق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بدءا من التاسعة وعشر دقائق مساء اليوم من ستاد جاسم بن حمد بنادي السد ملف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م، وذلك عندما يلتقي نظيره منتخب بنجلاديش في مباراة تأكيد الصعود الرسمي للأحمر إلى النهائيات الآسيوية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم، حيث يهدف منتخبنا في لقاء اليوم إلى تحقيق الانتصار أو التعادل على أقل تقدير لاسباب عديدة أهمها حسم الصعود دون أي حسابات أخرى، فيما سنأتي للحديث عن الأهداف الأخرى التي سيجنيها الأحمر بنهاية صافرة اللقاء.■ ■

محسن المسروري :

نتيجة مباراة الهند وأفغانستان التي ستجري أحداثها بدءا من الساعة السادسة مساء بذات ملعب المباراة ربما تحسم أمر صعود منتخبنا رسميا دون الحاجة إلى نتيجتي الفوز أو التعادل أمام بنجلاديش ، وبالتالي تمنح برانكو فرصة كبيرة للزج بالعديد من الاسماء في التشكيلة الاساسية لتهيئتهم بشكل مثالي لمواجهة الصومال في ملحق كأس العرب .

أهداف أخرى

الكل يدرك بأن مباراة اليوم هدفها الأول حسم الصعود للمرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م بصورة نهائية ، وهذا أمر بات قريبا بل شبه محسوم نظرا للكثير من السيناريوهات التي تعطي منتخبنا تحقيق هدفه الرئيسي من المباراة ، إلا أن هناك أهدافا أخرى يطمح الجهاز الفني لمنتخبنا في تحقيقها من المباراة ستكون بمثابة ضرب عصفورين بل عشرة عصافير بحجر واحد ، ومن أهم هذه الأهداف الزج بأكبر عدد ممكن من اللاعبين الذين لم تسمح لهم ظروف المباريات السابقة التواجد في تشكيلة المباراة الرئيسية أو قائمة البدلاء بغية تهيئتهم لمباراة الصومال المصيرية والتي لا تعترف بأنصاف الحلول إطلاقا، فلا بد من متأهل واحد فقط لبطولة كأس العرب في قطر، وهذا الأمر يمنح اللاعبين ثقة أكبر في أنفسهم وقبلها ثقة الجهاز الفني في قدراتهم ، خاصة وأن الفترة القادمة بها الكثير من الاستحقاقات والمشاركات التي ينبغي أن يكون لها الأحمر جاهزا بشكل كبير .

الأمر الثاني والذي سيجنيه الجهاز الفني هو إراحة بعض اللاعبين الذين اقتربوا من مرحلة الإيقاف بالبطاقات الصفراء، حيث إن ذلك يعني فقدانهم في المراحل القادمة من نهائيات آسيا، ناهيك عن الجهد البدني الذي بذلوه في المباريات السابقة بدءا من لقائي تايلند وإندونيسيا الوديتين ثم مواجهة قطر القوية وأخيرا مباراة أفغانستان التي شكلت ضغطا كبيرا على الفريق لأنها كانت تمثل منعطفا صعبا لرحلة الفريق في التصفيات الآسيوية المزدوجة، كما أن المباراة هي بمثابة البروفة الأخيرة قبل مباراة الصومال في ملحق كأس العرب مساء الأحد القادم إن شاء الله تعالى ، ولا بد على الاحمر أن يؤديها بنجاعة تامة بعيدا عن كل المنغصات .

المحارب يغيب

سيفتقد منتخبنا في لقاء اليوم أمام بنجلاديش خدمات رمانة الميزان وقائد خط وسط الاحمر حارب السعدي (المحارب)، وذلك بسبب حصوله على إنذارين ما يعد خسارة كبيرة للفريق رغم قدرات المنافس التي تعتبر شبه متواضعة مقارنة بقدرات لاعبي منتخبنا ورغبته في الفوز بالمباراة .

المدرب يملك عددا من البدائل للتواجد بدلا من حارب ، فهناك ياسين الشيادي وعمر الفزاري ومن الممكن أرشد العلوي .

أحمر وأخضر

لاعبو منتخبنا سيرتدون اللون الأحمر الكامل باستثناء حراس المرمى الذين سيرتدون اللون الأسود الكامل، اما منتخب بنجلاديش فسيرتدي لاعبوه اللون الأخضر مع الأبيض، فيما حراس مرماه سيظهرون باللون الأصفر الكامل .

طاقم التحكيم

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي إدارة مباراة منتخبنا أمام بنجلاديش إلى طاقم تحكيم مكون من الكويتي علي شعبان حكما للساحة ، ويساعده الكويتي عباس غلوم والعراقي أكرم علي جبار ، ويتولى مهمة الحكم الرابع العراقي زيد ثامر محمد ، ويراقب الحكام الاردني اسماعيل عدنان الحافي ، ويراقب المباراة دافلاتماند اسلوموف من طاجيكستان .

المسلمي يتحسن

لا زال نجم دفاع منتخبنا ونادي ظفار محمد المسلمي يواصل رحلته العلاجية في سباير جراء العملية التي خضع لها في وقت سابق والتي منعته من التواجد بصفوف الأحمر في التصفيات الحالية حيث قطع المسلمي خطوات كبيرة نحو الوصول للتعافي المطلوب قبل صراع الاستحقاقات القادمة للأحمر ، حيث يخضع حاليا لتمارين مكثفة لتقوية العضلة ، كما بدأ بالجري وفق تعليمات الطاقم الطبي المشرف على علاجه، وبات قريبا من الدخول لارضية الملعب إن شاء الله تعالى .

من جانبه ، قال المسلمي : الحمد لله رب العالمين الأمور تسير بصورة جيدة، وهناك تحسن كبير أشعر به جراء تمارين التقوية التي أخضع لها حاليا وفق برنامج معد من الطاقم الطبي، سعيد جدا بما حققه الفريق حتى هذه اللحظة ونأمل أن نختم التصفيات بالفوز اليوم على بنجلاديش للدخول في مباراة الصومال بملحق كاس العرب بمعنويات عالية للفريق الشاب .

واضاف المسلمي: تواجدت في مباراة المنتخب أمام افغانستان في مدرجات ستاد جاسم بن حمد رفقة كابتن المنتخب السابق أحمد كانو، قدمنا للاعبين كل ما في وسعنا من مؤازرة وتشجيع لتجاوز تلك المهمة ، وفي النهاية نجحوا ولله الحمد، وبات عليهم تأكيد ذلك في مباراة اليوم، سنعمل على التواجد في الملعب لتحفيز اللاعبين نحو تحقيق الافضل، وأنا على يقين تام بأنهم قادرون على تقديم الأفضل للجماهير الوفية وللوطن العزيز .

كانو : أنتم أبطال

لا زال أحمد كانو قائد منتخبنا السابق والذي لم يتم استدعاؤه لصفوف المنتخب في هذه التصفيات لاسباب فنية بحسب رؤية الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش يؤكد وقوفه خلف الأحمر العماني بطريقة مختلفة، حيث يصر على التواجد في مدرجات ستاد جاسم بن حمد بنادي السد لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم بالشكل الذي يراه مناسبا عطفا على خبرته الميدانية التي استمرت أكثر من (18) عاما مع المنتخب الوطني، فقد تواجد رفقة قلب الدفاع محمد المسلمي الذي يغيب عن صفوف المنتخب بسبب الاصابة في مباراة المنتخب مع أفغانستان والتي كانت بمثابة عنق الزجاجة وتمثل ما نسبته أكثر من 90% نحو التأهل للمراحل القادمة ، الأمر الذي كان مردوده إيجابيا على اللاعبين وبالاخص عبدالله فواز الذي ارتدى الرقم (12) وهو رقم أحمد كانو (الأزلي) وسجل هدفي الفوز في تلك المباراة ليقوم بتقديم التحية لأحمد كانو في المدرجات عقب الهدف الثاني.

وقبل لقاء اليوم أمام بنجلاديش تحدث إلينا أحمد كانو قائلا : في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى على الفوز في مباراة أفغانستان المفصلية، وهي النتيجة التي قربتنا بنسبة كبيرة للتواجد في النهائيات الآسيوية وتصفيات المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، سعيد جدا بما قدمه اللاعبون حتى الآن، لم يكن الأحمر مستحقا للخسارة في مباراة العنابي القطري، لكنها كرة القدم تلعب فيها عدة جوانب وأهمها الجانب التحكيمي الذي تسبب في حرمان منتخبنا من فوز مستحق في تلك الأمسية.

وأضاف كانو: اليوم لدينا مباراة مهمة ، أتمنى من إخواني اللاعبين تقديم كل ما في وسعهم تقديمه من أجل تحقيق الفوز دون النظر لنتيجة المباراة التي تسبقهم، حيث أن مباراة اليوم أمام بنجلاديش تعتبر البروفة الأخيرة قبل لقاء الملحق أمام الصومال المتحفز، ومن باب أولى فإن الجهاز الفني يدرك أهمية اللقاء وكيفية الاستفادة منه من كل الجوانب، أتمنى عدم الاستعجال أمام مرمى المنافس واستغلال الفرص، وسأتواجد في المدرجات متى ما سنحت لي الفرصة لتشجيع ومؤازرة المنتخب إن شاء الله تعالى.

قال محسن المسروري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس بعثة منتخبنا في الدوحة : في البداية سعيد بما حققه الفريق في التصفيات حتى الآن رغم الظروف المحطية بعدد من لاعبيه للإصابة ، إلا أن الوجوه الشابة أثبتت قدراتها وقدمت لنا مردودا جيدا وفق رؤية المدرب الكرواتي برانكو، معنويات الجميع عالية للغاية ، التدريبات تكشف لنا مدى رغبة اللاعبين في السير قدما بتحقيق النتائج الايجابية المرجوة قبل مواجهة الصومال بملحق كأس العرب .

واضاف المسروري : مباراة اليوم هي بمثابة تأكيد الصعود للنهائيات الآسيوية وللمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، وستتاح فيها الفرصة لبعض اللاعبين للاستعداد بشكل افضل لمباراة الصومال بملحق كأس العرب، كل الأمور جيدة هنا ومهيأة بشكل رائع، ونسأل الله التوفيق للأحمر وأن ينهي مباراة اليوم حاصدا كل النتائج الإيجابية المرجوة له .

المعنويات عالية والمباراة فرصة للاستعداد الجيد لمواجهة الصومال