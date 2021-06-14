انت الان تتابع تفاصيل خبر كوبا أمريكا 2021.. ميسي: حلمي الكبير هو التتويج بلقب مع الأرجنتين وفيروس كورونا يقلقنا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحدث ميسي قبل لقاء تشيلي مساء الإثنين 14 يونيو قائلاً: حلمي الأكبر هو الحصول على لقب مع المنتخب الأرجنتيني. لقد كنت قريبًا جدًا عدة مرات، وهذا لم يحدث، لكنني سأستمر في المحاولة، سأظل دائمًا أقاتل من أجل هذا الحلم، وكنت محظوظًا للفوز بكل شيء على مستوى النادي، وسيكون من الجيد تكرار ذلك على مستوى المنتخب مع الأرجنتين.

وأكد نجم برشلونة ليونيل ميسي أن حلمه الأكبر هو الفوز بلقب مع المنتخب الأرجنتيني، وأن خطر الإصابة بفيروس كورونا هو ما يثير القلق قبل انطلاق حملة كوبا أمريكا 2021 التي ستستضيفها البرازيل حتى 11 يوليو المقبل ،كما أكد أن فريقه جاء إلى البرازيل في وقت جيد، ولعب مباراتين جيدتين، بصرف النظر نتيجتهما.

وحول المشاركة في كوبا أمريكا 2021 تحدث نجم برشلونة قائلا: خطر الإصابة بفيروس كورونا يقلقنا، لكننا نحاول الاعتناء بأنفسنا، هذا ليس بالأمر السهل.

وتابع: المنافسات مع المنتخب دائما مميزة، لم أتخيل أبدا أنني أستطيع لعب الكثير من المباريات بهذا القميص، أنا أعيش دائما يوما بعد يوم وأحاول أن أبذل قصارى جهدي، ونحن نحاول دائما تشكيل مجموعة قوية، ونعمل بنفس الفكرة لفترة طويلة وأعتقد أننا مازلنا نسير على الطريق الصحيح.

وأضاف نجم برشلونة أنه سيستمر في البحث عن لقب مع المنتخب الوطني الأرجنتيني لأطول فترة ممكنة، حتى يبعده المدرب من قائمة اللاعبين المدعوين ويتوقف عن إستدعائه.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيشارك في بطولة كوبا أمريكا 2021، وسيلعب في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات بوليفيا وتشيلي وباراغواي وأوروغواي.