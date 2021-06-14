موعد مباراة سوريا والصين القادمة 15\06\2021 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم

موعد مباراة سوريا والصين القادمة، يلتقي غداً الثلاثاء 15\06\2021، منتخب سوريا ضد منتخب الصين، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة، من منافسات الدور الأول من تصفيات أسيا المشتركة، المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والمؤهلة لبطولة أسيا الصين 2023، يقدم المنتخب السوري آداء رائع وممتع، ويمتلك منتخب كبير لديه مجموعة متميزة من اللاعبين، ولديهم مدير فني على أعلى مستوى، وهو التونسي نبيل معلول، ولديه بصمة واضحة على مستوى المنتخب السوري، يحتل المنتخب السوري المركز الأول برصيد 17 نقطة، وضمن بشكل رسمي الوصول إلى الدور الثاني من التصفيات.

وفي المقابل منتخب الصين يقدم هو الآخر مستويات رائعة، ويمتلك لاعبين مميزين لديهم الخبرة الدولية، ويحتل منتخب الصين المركز الثاني برصيد 15 نقطة، ويسعى لانتزاع الصدارة من المنتخب السوري، منتخب الصين ضمن التأهل بشكل رسمي، كثاني المجموعة حتى لو خسر مباراة سوريا.

ترتيب المجموعة

المركز الأول:- العراق برصيد 17 نقطة.

الثاني:- إيران برصيد 15 نقطة.

الثالث:- البحرين برصيد 12 نقطة.

الرابع:- هونغ كونغ برصيد 5 نقاط.

الخامس:- كمبوديا برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة سوريا والصين القادمة

تنطلق صافرة بداية المباراة غداً الثلاثاء 15\06\2021، ويفتح استاد نادي الشارقة أبوابه لاستضافة اللقاء المرتقب، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

21:00:- التاسعة بتوقيت سوريا والسعودية والعراق واليمن والكويت والبحرين وفلسطين والأردن.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

18:00:- السادسة بتوقيت “غرينتش”.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

بطاقة مباراة سوريا والصين