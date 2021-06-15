نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا ضد الصين في تصفيات مونديال العالم قطر 2022 والقنوات المجانية الناقلة للقاء في المقال التالي
متابعي كرة القدم على موعد مع الإثارة والمتعة في مباراة الصين وسوريا التي يستضيفها ملعب نادي الشارقة، وأصبح البحث عن موعد مباراة سوريا ضد الصين، من أهم الموضوعات التي تهم المشجعين للمنتخب السوري في كل دول العالم المتعطشين لرؤية منتخبها وهو يصول ويجول في الملاعب الأسيوية، بعد أن أستطاع أن يحقق أنجاز فريد بتصدر مجموعته وتحقيق العلامة الكاملة من ألمباريات أل 7 التي خاضها في التصفيات، ومباراة الليلة منقولة على أكثر من قناة فضائية مفتوحة مثل قناة الشارقة الرياضية، وقناة سوريا دراما وقناة الكأس المفتوحة وفيما يلي موعد المباراة بالتفصيل، حتي يتمكن متابعي وعشاق مباريات كرة القدم، متابعة المباراة في موعدها وعلى القنوات المخصصة لنقلها.
موعد مباراة سوريا ضد الصين اليوم في التصفيات الأسيوية
- 18.00 بالتوقيت العالمي غر ينتش.
- 19.00 بتوقيت : تونس، المغرب، الجزائر.
- 20.00 بتوقيت : القاهرة، الخرطوم، طرابلس.
- 21.00 بتوقيت : مكة المكرمة، سوريا، العراق، الأردن، لبنان، قطر، فلسطين، اليمن.
- 22.00 بتوقيت : دولة الإمارات العربية المتحد، وسلطنة عٌمان.
ما هي القنوات المجانية الناقلة مباراة سوريا اليوم
تنقل المباراة على أكثر من قناة تلفزيونية مفتوحة مثل قناة الشارقة الرياضية الإماراتية، قناة سوريا دراما، قناة الكأس القطرية المفتوحة، ليتمتع الجمهور العاشق لمباريات كرة القدم، بمتابعة متميزة للقاء الناري بين منتخب سوريا ومنتخب الصين.
تاريخ مواجهات كلا الفريقين
التقي الفريقين منتخب سوريا ومنتخب الصين 14 مرة قبل هذا اللقاء، فاز المنتخب السوري خلالها في 5 مباريات، وسجل فيها 13 هدف كانت أكبر نتيجة حققها 3- صفر، في حين فاز منتخب الصين في 7 مباريات سجل فيها 25 هدف وكان أكبر نتيجة له 6- صفر، وتعادل المنتخبين في مبارتان.
ترتيب جدول المجموعة قبل لقاء الليلة
|المركز الأول
|سوريا برصيد 21 نقطة
|المركز الثاني
|منتخب الصين برصيد 16 نقطة
|المركز الثالث
|منتخب الفلبين برصيد 10 نقاط
|المركز الرابع
|جزر المالديف برصيد 6 نقاط
|المركز الخامس
|منتخب غوام بلا رصيد من النقاط
تفاصيل لقاء سوريا والصين
|المباراة
|منتخب الصين * منتخب سوريا
|البطولة
|التصفيات المشتركة لكأس العالم بقطر، وكأس الأمم الأسيوية بالصين
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/06/15 التوقيت الثامنة بتوقيت القاهرة،التاسعة بتوقيت سوريا ومكة المكرمة
|الملعب
|ملعب أستاد نادي الشارقة الإماراتي
|القنوات الناقلة
|قناة سوريا دراما، قناة الشارقة الإماراتية الرياضية، قناة الكأس القطرية المفتوحة
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة سوريا ضد الصين في تصفيات مونديال العالم قطر 2022 والقنوات المجانية الناقلة للقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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