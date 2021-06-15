نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم من بطولة امم اوروبا والقنوات الناقلة UEFA EURO 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة امم اوروبا ، اليوم سوف نستعرض مباريات يوم الثلاثاء الموافق 15 من يونيو 2021 الجاري. في إطار بطولة كأس امم اوروبا المقامة في أحدي عشر دولة في القارة الأوروبية منها. هولندا، أسبانيا، إيطاليا، رومانيا، ألمانيا، الدانمارك، المجر، أسكتلندا، روسيا، أنجلترا. وذلك لتخفيف تكدس الجماهير في دولة واحدة والحد من أنتشار فيرس كورونا الذي أجتاح العالم في العام الماضي. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مباريات يوم الثلاثاء وتوقيت المباريات بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواعيد مباريات اليوم بطولة امم اوروبا والقنوات الناقلة EURO 2020

ستنطلق مباريات يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية. والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. حيث أن يلتقي منتخب المجر مع منتخب البرتغال حامل اللقب النسخة الماضية من البطولة ذاتها في عام 2016 الماضي في إطار منافسات الجولة الأولي من مجموعة (F). وأيضا في إطار بطولة أمم اوروبا وأيضا نفس المجموعة سوف يلتقي منتخب الديوك الفرنسية مع منتخب الماكينات الألمانية في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية في إطار منافسات مجموعة (F) من كاس امم اوروبا 2020 المقدمة من UEFA EURO.حيث يتم بث المباراتين علي قنوات بي إن سبورت المشفرة تحديدا قناة بي إن سبورتس ماكس HD1.

نتائج مباريات يوم الاثنين يورو 2020

لقد ألتقي منتخب إسكتلندا مع منتخب التشيك وكانت مباراة مثيرة. حيث انتهت المباراة بفوز منتخب التشيك بهدفين دون رد للاعب باتريك شيك. حيث أضاف الهدف الأول في الدقيقة 42 والهدف الثاني له في الدقيقة 52 وبهذه النتيجة تحصد التشيك أول ثلاثة نقاط في هذه المجموعة.

وفي إطار بطولة يورو 2020 امم اوروبا ضمن منافسات المجموعة (E). حيث ألتقي أيضا منتخب بولندا مع منتخب سلوفاكيا وانتهت بفوز منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف. كما أيضا أضاف الهدف الأول للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء اللاعب فوتشينج تشيزني. ثم تعادل المنتخب البولندي في الدقيقة 46 عن طريق اللاعب كارول لينيتي. ثم أضاف الهدف الثاني للمنتخب السلوفاكي ميلان سكرينير في الدقيقة 69.

وفي إطار نفس المجموعة انتهت مباراة أسبانيا والسويد بالتعادل السلبي دون أهداف. وبهذه النتيجة تحتل سلوفاكيا صدارة المجموعة بثلاث نقاط ثم يليها في المركز الثاني أسبانيا برصيد نقطة واحدة ويليها السويد بنقطة واحدة أيضا. أما المركز الأخير يحتله المنتخب البولندي بعد خسارة مباراته الأولي في امم اوروبا 2020.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مباريات يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 في إطار منافسات بطولة امم اوروبا 2020 من UEFA EURO والقنوات الناقلة للبطولة. ونتائج مباريات يوم الاثنين. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.