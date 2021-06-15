نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات 2021 beIN Sports HD لمتابعة اليورو وكوبا أمريكا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، زاد البحث عليها مؤخرا وهذا لمتابعة أحدث أخبار الكرة العالمية والرياضات المختلفة، ولمتابعة أخبار المنتخبات واللاعبين في هذه الفترة وهذا في وجود عدد من البطولات العالمية المقامة حاليا، ومن أهمها بطولة أمم أوروبا يورو 2020، وبطولة كوبا أمريكا، وسنتابع معكم في هذا المقال تردد القناة وكيفية تنزيلها على الريسيفر، فتابعوا معنا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

وسنتابع معكم تردد قناة بي ان على النايل سات 2021 beIN Sports HD، والتي يمكنك متابعتها بجودة عالية HD بدون مشاكل على معظم الريسيفرات، وتقدم القناة مجموعة من البرامج الرياضية، وقد يتم عرض بعض المبارايات العالمية عليها في بعض الأحيان، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية 2021 على النايل سات.

وتردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 11052.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ويمكنك تنزيل أي قناة على الريسيفر بكل سهولة عن طريق متابعة الخطوات التالية، والطريقة تعمل على معظم الريسيفرات، فتابع معنا:

اضغط على زر القوائم Menu من الريموت.

اختر خيار “تركيب” في القائمة.

اضغط على زر إعدادات الهوائي.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

انتقل إلى قائمة الترددات.

اضغط على زر إضافة ذو اللون الموضح لديك، ثم أضف التردد ومعدل الترميز والاستقطاب ومعامل التصحيح.

بعدها اضغط على زر exit، وسيظهر لك خياراين اضغط على حفظ، وهذا لحفظ التغييرات.

وهكذا تكون قد تعرفت على طريقة تنزيل القناة على الريسيفر، والطريقة تعمل على معظم الريسيفرات بإذن الله، وفي حال واجهتك أية مشاكل لا تتردد في مشاركتنا إياها في خانة التعليقات.

قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN Sport HD

وتذيع قناة بي ان سبورت المفتوحة العديد من البرامج الرياضية، لمختلف الرياضات، وتذيع القناة ملخصات المبارايات وتحليلها، فيمكنك متابعة آخر أخبار مباريات أمم أوروبا اليورو وكوبا أمريكا منها ومن بين سبورت الاخبارية، وهذا بجودة عالية وبشكل مجاني تماما بدون تشفير، ويمكنك أيضا التعرف على تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD.