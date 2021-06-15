نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واوزباكستان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية واوزباكستان، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي وخاصة عشاق المنتخب الأخضر السعودي عن موعد مباراة السعودية وأوزباكستان، وسنتحدث معكم موعد المباراة والتي ستقام اليوم يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، وهذا من ضمن منافسات تصفيات كأس العالم لقارة آسيا 2022 التي ستقام في قطر، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

موعد مباراة السعودية وأوزباكستان تصفيات كأس العالم 2022

ستقام مباراة السعودية واوزباكستان اليوم الثلاثاء 15/6/2021، وهذا على ملعب مرسول بارك وهذا في العاصمة السعودية الرياض، وستقام المباراة في المواعيد التالية، فتابعونا:

الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة الثامنة مساء 8:00 بتوقيت القاهرة.

الساعة السابعة مساء 7:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة العاشرة مساء 10:00 بتوقيت أبو ظبي.

الساعة السادسة مساء 6:00 بتوقيت غرينيتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واوزباكستان

ولحسن الحظ فإن المباراة ستقام داخل المملكة، وهذا يعني أن المباراة سيتم نقلها بشكل مجاني ورسمي على قناة السعودية الرياضية، ويمكنك متابعة أحداث المباراة بشكل مجاني على التلفاز، وقد تحدثنا بالتفصيل في مقال تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sports HD، عن تردد القناة وطريقة تنزيلها بكل سهولة على التلفاز، فتابعوا معنا.

تردد قناة السعودية الرياضية على النايل سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة السعودية الرياضية على عرب سات

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع للسعودية أمام أوزباكستان

وقد أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي عبر تويتر عن انهاء تدريباته استعدادا لمواجهة أوزباكستان، ويتوقع أن يدخل الأخضر السعودي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سلطان الغنام – حسان تمبكتي – عبدالله مادو – ياسر الشهراني.

لاعبي الارتكاز خط الوسط: عبدالله عطيف – سامي النجعي.

خط الوسط: فهد المولد – سلمان الفرج – عبدالرحمن غريب.

الهجوم: صالح الشهري.

وقد تواجه المنتخب السعودي مع أوزباكستان في مباراة الذهاب، وفاز الأخضر اسعودي بنتيجة 2-3، ونتوقع، ونتوقع أن نشاهد مباراة قوية للمنتخب السعودي، وخاصة أن المباراة على أرضه، وقد فاز المنتخب السعودي في آخر مباراة له على سنغافورة بنتيجة 0-3.