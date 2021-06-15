نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة فرنسا والمانيا بكأس الأمم الأوربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت ومباراة اليورو، عنوان يشغل محركات البحث طوال الساعات القليلة الماضية وخاصة بعد إعلان إدارة القناة عن بثها لمباراة اليورو لعام 2021، فعشاق كرة القدم بدأ يشعلين المنصات المختلفة من اجل الوصول الى التردد الخاص بقناة بي ان سبورت ببطولة اليورو، هي المباراة التي تكون بين كلا من المنتخب الفرنسي والمانيا لهذا العام فالجميع متحمس لمشاهدتها ومعرفة نتائج التصاعد لكلا من الفريقين.

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة فرنسا والمانيا

مباراة اليورو هي المباراة الإفتتاحية للبطولة وتمت بين كل من تركيا وايطاليا، ونالت العديد من القنوات شرف بث هذه المباراة وكان من أولى هذه القنوات قناة بي ان سبورت فهي من ضمن القنوات التي نجحت جدٍا في مجال الرياضة واستطاعت في فترة قصيرة جدًا تكون جمهور كبير من متابعيها في مختلف أنحاء الوطن العربي كما أنها تعرض مجموعة متميزة جدٍا من البرامج الرياضية، لذا فعشاق كرة القدم يبحثون دائما عن ترددها وزاد هذا البحث بصورة ملحوظة بمجرد إعلانها عن بث مباراة اليورو والتعليق عليها.

قناة بي ان سبورت وترددها

القناة المفضلة لجميع عشاق الكره هى قناة بي ان سبورت، فهذه القناة تسعي دائما الي تقديم المباراة بصورة ذو جودة عالية وصوت خالي من التشويش أي إنها تجعل المتابع يرى المباراة كأنه موجود في ملعب المباراة أما عن ترددتها المختلفه فيتم ذكرها فيما يلي

تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11084.

معدل الترميز:2750.

الاستقطاب :افقي.

تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد:11547.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب :عمودي.

تردد قناة بى ان سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد:12379.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب:افقي.