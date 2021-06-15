نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد الماتش في المقال التالي
بطولة الأمم الأوروبية لعام 2021 بين كل الفرق، وينتظر عشاق كرة القدم مباراة فرنسا وألمانيا بشده فكل منهم وضع في مخيلته مجموعة من التوقعات الخاصة بالنتائج واي فريق سوف يصعد مبكرا، لذا يبحثون دائما عن القنوات الناقله لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد الماتش، فهي تعد المباراة المنتظرة لهذا اليوم وتتم بين فريقين لديهم قدرات فائقة وكل منهم حقق نقاط عالية جدًا اي انها تعد مواجهة نارية جدا.
القنوات الناقله لمباراة فرنسا وألمانيا وموعد الماتش
منذ الساعات القليلة الماضية تم التصريح عن موعد مباراة فرنسا وألمانيا فقد صرحت الجهات الرياضية المسؤولة بإن هذه المباراة سوف تعقد في يوم الثلاثاء القادم من هذا الأسبوع الجاري بما يوافق 15 يونيو لعام 2021 على مجموعه من القنوات من أهم قناة بي ان سبورت وقناة ليبيا الرياضة وغيرهم من القنوات الأخرى ، أما عن توقيت عرضها على قناة بي ان سبورت سيكون في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية بما يعادل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.
تردد قناة ليبيا الرياضية وقناة بى ان سبورت
بدأ عشاق الكرة في البحث المتواصل عن تردد القنوات الناقلة للمباراة وعلى رأسهم قناة ليبيا الرياضية وقناة بي ان سبورت فتابعوا معنا حديثا عن ترددات هذه القنوات
تردد قناة ليبيا الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد:11766.
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز:27500.
- معامل تصحيح الخطا: ⅚.
تردد قناة ليبيا الرياضية علي القمر الصناعي عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد:11721.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز:27500.
- معامل تصحيح الخطأ:¾.
تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي نايل سات
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد:11084.
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز:27500.
تردد قناة بي ان سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد:12379.
- الاستقطاب: افقي.
- معدل الترميز:27500.
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