نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وجدول مباريات بطولة يورو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بطولة يورو 2021، من المفترض أن بطولة يورو تقام في الفترة الحالية، شاملةً لعدد كبير من الفرق الرياضية مع أشهر وأفضل اللاعبين بتلك الفرق، وبطولة يورو من البطولات التي ينتظرها جميع محبي ومشجعي كرة القدم لتشجيع اللاعبين والفرق المفضلة لديهم، حيث تعتبر بطولة يورو هي البطولة الرسمية لمنتخبات أوروبا في كرة القدم، ونعرفكم على موعد البطولة وأين ستقام.

أين تقام بطولة يورو؟

بطولة يورو هي البطولة الرسمية لمنتخبات أوروبا وهي تقام كل أربع سنوات وبهذا تشبه المونديال، ويسعى اللاعبون للفوز بهذه البطولة لأنها كذلك من البطولات القديمة التي تم العمل بها بعد مباريات كأس العالم بعامين فقط.

ومن المفترض أن تقام بطولة يورو في اثنى عشر مدينة من مدن أوروبا المختلفة وهم:

أمستردام. وكوبنهاجن. بطرسبرج. وبروكسل. لندن. وبودابست. بلباو. وبوخارست. باكو. ودبلن. جلاسكو. وميونخ.

جدول مباريات بطولة يورو

وقد تم الإعلان عن المنتخبات التي ستشارك في مباريات بطولة يورو الأوروبية التي من المفترض أن تكون أولى مباريات بطولة يورو في 11 يونيو الحالي، وكذلك الإعلان عن جدول المباريات البطولة بهذا الشكل:

ايطاليا وتركيا على ملعب أوليمبيكو في روما في 11 يونيو الساعة 9 مساءً.

مباراة سويسرا وويلز في استاد باكو الأوليمبي في 12 يونيو بتمام 3 عصرًا.

فنلندا والدنمارك في استاد باركين بكوبنهاجن في 12 يونيو الساعة 6 مساءً.

مباراة روسيا وبلجيكا في استاد سان بطرسبرج في 12 يونيو الساعة 8 مساءً.

روسيا ضد إنجلترا في 13 يونيو في استاد ويمبلي الساعة 3 عصرًا.

مباراة مقدونيا الشمالية والنمسا في 13 يونيو في أرينا ناشيونال في بوخارست الساعة 6 مساءً.

أوكرانيا وهولندا في يوهان كرويف أرينا في 13 يونيو الساعة 9 مساءً.

مباراة تشيك واسكتلندا في 14 يونيو هي جلاسكو بهامبدين بارك الساعة 3 عصرًا.

سلوفاكيا ضد بولندا في 14 يونيو باستاد سان بطرسبرج الساعة 6 مساءً.

مباراة السويد واسبانيا في 14 يونيو في لا كارتوخا باشبيليه الساعة 9 مساءً.

المجر والبرتغال في 15 يونيو في بودابست بوشكاش أرينا الساعة 6 مساءً.

مباراة ألمانيا وفرنسا في 15 يونيو الساعة 9 مساءً في ميونخ أرينا.

روسيا وفنلندا في 16 يونيو في سان بطرسبرج الساعة 3 عصرًا.

وبعد ذلك تلعب كل فرقة ضد فرقة أخرى انتهاءً بفوز فرقة واحدة فقط بالبطولة حيث تنتهي المباريات في 23 يونيو.