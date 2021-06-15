نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 مجانا قنوات بطولة أمم أوروبا المجانية EURO في المقال التالي

عمر شويل - جدة ,تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021 ، يشغل بال عشاق كرة القدم وبالأخص عشاق بطولة أمم أوروبا 2021 وهي معرفة تردد القنوات المفتوحة التي تنقل يورو بشكل مجاني، وهذه البطولة تم افتتاحها بمباراة أقيمت في ملعب الأولمبيكو معقل المنتخب الإيطالي، حيث قام باستضافة المنتخب التركي بأولى المباريات في كأس أمم أوروبا، لذلك من هنا لابد أن نتعرف على تردد القنوات التي تنقل هذه البطولة حتى يتمكن المشاهد من ضبط التردد الخاص بتلك القنوات على الرسيفر و الاستمتاع بمشاهدة مباريات أمم أوروبا بشكل مجاني.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة ليورو 2021

يوجد العديد من القنوات التي سوف تقوم بنقل مباريات يورو 2020 مجانًا من خلال القمر الصناعي النايل سات والقمر واسترا وهوت بيرد، وهي قنوات مفتوحة بدون تشفير من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا لجذب انتباه المواطنين داخل الوطن العربي وإليكم تلك القنوات وهي كالآتي:

TVP HD Poland

Hotbird 13°E – 11179 H 27500

on Hotbird 13°E – 10834 V 27500

Hotbird 13°E – 10719 V 27500

Rai HD Italy

HotBird 13°E – 11766 V 29900

HotBird 13°E – 10992 V 27500

Canale 5 Italia

Hotbird 13°E – 11432 V 29900

Hotbird 13°E – 11919 V 29900

Canale 20 Italy

Hotbird 13°E – 11432 V 29900

هل قناة ليبيا الرياضية تنقل يورو 2021 مجانًا على النايل سات

يبحث عن هذا الأمر كل محبي كرة القدم من معرفة هل قناة ليبيا الرياضية سوف تقوم بعرض أمم أوروبا حيث يكون ترددها كالتالي:

تردد قناة ليبيا الرياضية نايل سات

التردد 11766.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة ليبيا الرياضية عرب سات

التردد 11721.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

مجموعات كأس الأمم الأوروبية 2020- 2021

يتم يتم مشاركة تلك البطوله 26 منتخب أوروبي حيث يتم تقسيمهم إلى ست مجموعات كل مجموعة تحتوي على أربع منتخبات كبيرة أوروبية، ومنها الآتي: