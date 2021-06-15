في كأس أوروبا: إيطاليا لتأكيد بدايتها القوية وفنلندا للصعود

في الرياضة 15 يونيو,2021

روما ـ أ.ف.ب: تبحث إيطاليا عن تأكيد بدايتها القوية في كأس أوروبا لكرة القدم عندما تستقبل سويسرا اليوم الاربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أوروبا في كرة القدم، بعد سلسلة رائعة حققت خلالها تسعة انتصارات دون أن تهتز شباكها.وبحال تحقيق فوزها العاشر تواليا، ستعادل إيطاليا ما حققته في التصفيات عندما حققت عشرة انتصارات متتالية ضمن مجموعة ضمت فنلندا واليونان والبوسنة والهرسك.وحققت إيطاليا فوزا صريحا في الافتتاح على أرضها في روما، بثلاثية على تركيا سُجّلت في الشوط الثاني، أما سويسرا فأهدرت تقدمها أمام ويلز في ربع الساعة الأخير لتنتهي مواجهة باكو بالتعادل 1-1.ولم تفز سويسرا سوى مرتين في 14 مباراة ضمن نهائيات قارية شاركت فيها أربع مرات بدءا من 1996، وكانت الأخيرة في 2016 الأفضل لها عندما بلغت دور الـ16.وتعوّل إيطاليا على سجلها التهديفي في آخر تسع مباريات عندما هزّت الشباك 28 مرة. لكن المباراة قد تكون مبكرة لعودة لاعب الارتكاز ماركو فيراتي المصاب بركبته، فيما يعاني الظهير أليساندرو فلورنتسي من إصابة في ربلة ساقه من مباراة تركيا.وقد يعمد المدرب روبرتو مانشيني إلى إراحة بعض لاعبيه والدفع بأمثال فرانتشيسكو أتشيربي وفيديريكو كييزا. لكن المهاجم السابق قد تغريه فكرة ضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16 حتى قبل خوض المباراة الثالثة.وقال مانشيني الذي أعاد بلاده إلى الساحة الكبرى بعد فشل التأهل إلى مونديال 2018 “خضنا مباراة جيدة ضد تركيا. الطريق لا يزال طويلا، يجب أن نخوض 6 مباريات بهذا الشكل (لاحراز اللقب)، بدءا من التالية ضد سويسرا”.وفي 10 مشاركات، أحرزت إيطاليا، بطلة العالم أربع مرات، اللقب القاري عام 1968 وحلت وصيفة في 2000 و2012.في المقابل، تعوّل سويسرا على وسطها القوي الذي يضم جرانيت تشاكا وريمو فرويلر لمدّ بريل إمبولو، صاحب الهدف في مرمى ويلز، وجيردان شاكيري بالكرات.

وقال مدربها فلاديمير بتكوفيتش “صنعنا فرصا كثيرة (ضد ويلز). كان يجب أن نكون أكثر نجاعة. أنا خائب، لكن لسنا خائبين من ادائنا. ستكون المباراة ضد إيطاليا مختلفة تماما”.

-تركيا وويلز للتعويض

وفي المجموعة عينها، تبحث تركيا عن التعويض عندما تلتقي ويلز في باكو. وعجزت تركيا عن فرض أسلوبها أمام إيطاليا وبدت ضعيفة هجوميا في ايصال الكرات الى المخضرم براق يلماز.في المقابل، تمتلك ويلز السرعة وإلى نجمها جاريث بايل وتعوّل على كيفر مور صاحب هدف التعادل ضد سويسرا.وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لويلز، خصوصا انها تواجه إيطاليا القوية في الجولة الثالثة الأخيرة.وقال مدربها روبرت بايج “كان مهما أن نحقق بداية إيجابية. ندخل كل مباراة برغبة تحقيق الفوز. إذا كانت أربع نقاط كافية (للتأهل) فهذا رائع. نحترم منتخبات هذه المجموعة لكن لا نخشى أحدا”.وفي مشاركة يتيمة في تاريخها عام 2016، حقت ويلز نتيجة بالغة الروعة في بلوغها نصف النهائي، فيما كانت أفضل نتائج تركيا بلوغها نصف نهائي 2008 في أربع مشاركات.

وفي المجموعة الثانية، تحل فنلندا ضيفة على روسيا في سان بطرسبورج منتشية من فوزها على الدنمارك 1-صفر، في مباراة دراماتيكية شهدت سكتة قلبية لصانع ألعاب الأخيرة كريستيان إريكسن.وتوقفت المباراة قبل انتصافها لنحو ساعة ونصف بعد الحادثة الصادمة والتي شهدت سقوط إريكسن مغشيا عليه دون الاحتكاك مع أي لاعب. وبعد انقاذه وادخاله المستقى للمراقبة، كتب إريكسن الثلاثاء من على سريره في المستشفى على موقع انستاجرام انه “بخير”.وسجل يويل بوهيانبالو هدف فنلندا في باكورة مشاركاتها في النهائيات، فيما كانت أفضل نتائج روسيا بعد انفصالها عن الاتحاد السوفياتي بلوغها نصف نهائي 2008.وقال ماركو كانيرفا مدرب فنلندا “ثلاث نقاط بعد المباراة الأولى أمر رائع، لكنه هذا ليس كافيا بالنسبة لنا.