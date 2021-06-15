الفيصل الزبير يسعى لزيادة غلته من النقاط على حلبة فرانكورشان البلجيكية في المحطة الثانية للبطولة الدولية المفتوحة GT

يدخل المتسابق الدولي الفيصل الزبير المحطة الثانية من البطولة الدولية المفتوحة GT والمقرر أن تحتضنها حلبة سباق فرانكورشان البلجيكية عبر سباقين متتاليين يومي السبت والأحد القادمين في منافسة مثيرة أخرى يدخلها الفيصل الزبير وزميله الاسباني سوشك في هذه البطولة وبعد النجاح الذي حققه السائقان في المحطة الأولى من افتتاحية البطولة بفرنسا بالحصول على المركز الثالث في السباقين الثاني والرابع، في السباق الأول مستوى كبير قدمه الفيصل وزميله في تلك الجولة.

ورغم المشاركة الأولى للفيصل في هذه النوعية من سباقات السيارات الا انه نجح وساهم في تحقيق انجاز جيد لفريقه ليخنر لسباقات السيارات مع زميله سوشك بعد ان قدم الفيصل مستوى جيدا في تلك الجولة ساهمت في ان يكون الفريق في المركز الثالث في الترتيب العام مع نهاية الجولة الأولى من البطولة.

ويأمل الفيصل الزبير من خلال المشاركة في الجولة الثانية مواصلة المشوار وتحقيق نتائج افضل والمحافظة على التواجد في المراكز الأولى لجمع اكبر عدد من النقاط وهو الهدف الاسمى الذي يسعى له الفريق في هذه البطولة من اجل المنافسة على الترتيب العام مع نهاية الموسم، حيث يركز الفريق وبشكل كبير على المنافسة وهذا ما ظهر عليه الفريق في الجولة الأولى من البطولة رغم المشاركة الأولى للفريق و في هذه النوعية من سباقات السيارات وعلى متن السيارة بورشة الضيف الجديد في البطولة.

برنامج سباق بلجيكا

تنطلق منافسات سباق بلجيكا على حلبة فرانكورشان بدءا من يوم الجمعة بإقامة التجارب الحرة للسائقين من اجل تجريب سياراتهم عبر حصتين تدريبيتين حيث سيستغل الفيصل وزميله سوشك تلك التجارب من اجل الوقوف بشكل اكبر على السيارة وكذلك التأقلم على الحلبة بشكل اكبر، حيث سبق للفيصل ان تواجد ونافس على هذه الحلبة في المواسم السابقة.

وينطلق السباق الأول لجولة بلجيكا يوم الجمعة بدءا بالتجارب التأهيلية لمدة 30 دقيقة وفي الساعة 4.40 م بتوقيت مسقط يقام السباق الأول ولمدة 70 دقيقة.

فيما سيقام السباق الثاني لهذه الجولة يوم الاحد بدءا بالتجارب التأهيلية لتحديد مراكز السائقين في الانطلاق ولمدة 40 دقيقة ويقام السباق الرسمي في الساعة 3.30 بتوقيت مسقط ولمدة 60 دقيقة.

المركز الثالث الترتيب العام

يحتل الفيصل الزبير وزميله سوشك في فريق ليخنر المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة بعد ان تمكنا من جمع عدد 18 نقطة من سباقي فرنسا، حيث حصل على المركز الرابع في السباق الأول برصيد 8 نقاط وفي السباق الثاني تمكن كلاهما من جمع عدد 10 نقاط بعد ان احتلا المركز الثالث في السباق الثاني.

ويتساوى في الترتيب العام بعدد النقاط فريقان فينتشنزو عبر السائقين برصيد 21 نقطة لكل منهما بعد ان نجح كلاهما في الحصول على المركزين الأول والثاني بجولة فرنسا.

جمع النقاط

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير بان السباق القادم ببلجيكا مهم جدا لنا كفريق من اجل جمع عدد من النقاط بعد ان نجحنا في الجولة الأولى من حصد عدد جيد من النقاط وصعدنا على منصة التتويج، حيث تتمثل سياسة الفريق بالسعي الى جمع اكبر عدد من النقاط في كل جولة من اجل المنافسة على مركز متقدم في الترتيب العام للموسم.

وأشار الفيصل باننا نسعى الى الاستفادة من التجارب الحرة قبل السباق وقضاء وقت جيد مع السيارة والفريق قبل التوجه إلى السباقين الأول والثاني وحلبة فرانكورشان ليست بالغريبة، حيث سبق وان تسابقت عليها خلال المواسم الماضية ونأمل ان نجرب الحلبة بشكل افضل وخاصة مع الامطار التي من المتوقع ان تهطل بدءا من يوم الخميس إلى الاثنين وسيكون السباق اكثر صعوبة واثارة.

وأضاف الفيصل بان نتائج الجولة الأولى من البطولة كانت جيدة وستعطينا الكثير من الحماس وتقديم الأفضل وهي دافع معنوي لي وللسائق الثاني سوشك وكذلك للفريق بعد ان حصلنا على المركزين الرابع والثالث ونجحنا في حصد عدد من النقاط رغم صعوبة البطولة والمنافسة القوية التي شهدتها الجولة الأولى وهذه المنافسة ستكون كذلك حاضرة في الجولة الثانية وبقية البطولة.