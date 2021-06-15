منتخب ألعاب القوى يبدأ مشاركته في البطولة العربية بتونس

تونس ـ العمانية : يبدأ المنتخب الوطني لألعاب القوي اليوم الأربعاء منافسات البطولة العربية لألعاب القوى التي تقام منافساتها حتى 20 يونيو الجاري بتونس، بهدف تحقيق أرقام مؤهلة لأولمبياد طوكيو وبطولة العالم لألعاب القوى للشباب بكينيا.يستهل المنتخب الوطني المنافسات الأربعاء بالمشاركة في عدد من المسابقات، حيث يشارك العدّاءان بركات الحارثي وحسين حاتم في سباق 100 متر للرجال وتشارك العدّاءة مزون العلوية في 100 متر للنساء فيما يشارك العدّاء محمد السليماني في سباق 1500 متر تصفيه نصف نهائي للرجال، أما فريق التتابع المكون من بركات الحارثي وسمير الريامي وراشد العاصمي ومحمد السعدي فسيشارك في مسابقة 400* 100 تتابع.

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