المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية يواصل تدريباته بمعسكره الداخلي ببوشر

مسقط ـ يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية معسكره الداخلي بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حتى 18 من شهر يونيو الجاري استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم الشاطئية التي تستضيفها روسيا أغسطس القادم.وسيغادر المنتخب الوطني في 19 يونيو الجاري إلى إمارة دبي لخوض معسكر خارجي والمشاركة في البطولة الدولية الودية بمشاركة منتخبات الإمارات واليابان والسنغال.واستدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية طالب بن هلال الثانوي 14 لاعبًا للمشاركة في المعسكر هم يحيى العريمي وخالد العريمي ومشعل العريمي ومنذر العريمي وسالم العريمي ونوح الزدجالي وعبدالله الصوطي وجلال السناني وعيد الفارسي وحمود الطوقي وراشد البادي ويونس العويسي وسعيد الفارسي وأحمد المشرفي.وكان المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية قد أقام معسكرًا خارجيًّا بالمملكة المغربية خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الماضي وخاض خلاله تجربتين وديتين مع المنتخب المغربي خسر في الأولى 1/ 5 وفي التجربة الثانية تمكن من الفوز 3/ 1.

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