فـي الدورة الانتخابية «2021ـ 2024» سعيد الشحري يقدم أوراق ترشحه لرئاسة اتحاد اليد والبدري لعضوية المجلس والجابرية لاتحاد القوى

- لجنة الانتخابات باتحاد القدم تحدد موعد فتح باب الترشح واليوم «السباحة» يستقبل طلبات المترشحين

- طه الكشري يترشح لرئاسة اتحاد السباحة ويؤكد لدينا أهداف وتطلعات للمرحلة القادمة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

قدم الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد مرشح نادي “ظفار” يوم أمس أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي في الدورة الانتخابية الجديدة 2021ـ 2024 للجنة المشرفة على الانتخابات في اليوم الأول من فتح باب الترشح، كما قدم ايضا المترشح احمد بن راشد البدري مرشح “نادي الشباب “ أوراق ترشحة لمنصب عضوية المجلس، حيث تواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقي طلبات المترشحين حتى يوم الخميس 24 يونيو الجاري بينما ستعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا لها لاختيار مجلس ادارة جديد يوم 8 اغسطس القادم.

الجابرية أول المترشحين

قدمت عائشة بنت عبدالله الجابرية يوم أمس أوراق ترشحها لمقعد المرأة الالزامي في الاتحاد العماني لألعاب القوى في الدورة الانتخابية الجديدة 2021ـ 2024 للجنة المشرفة على الانتخابات، حيث تعد الجابرية أول المترشحين في انتخابات القوى، حيث سيكون اخر يوم للجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات المترشحين يوم الخميس 24 يونيو الجاري .

تحديد موعد القدم

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم فتح باب الترشح لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم للفترة 2021-2025 وحددت اللجنة يوم الأحد 20 يونيو 2021 لفتح باب الترشح على أن يتم إغلاق باب الترشح يوم 4 يوليو 2021، وستعلن القوائم النهائية يوم 14 يوليو 2021 على أن تجرى الانتخابات يوم السبت 28 أغسطس 2021 و ستتم إجراءات الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد مكون من (9) أعضاء ( رئيس – نائب واحد للرئيس – عضو نسائي – 6 أعضاء ) استنادًا إلى النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم ولائحة الانتخابات وحسب شروط الترشيح للتقدم لعضوية مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 38من النظام الاساسي ، يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون عُماني الجنسية، ومقيمًا في السلطنة. وأن يكون عضوًا عاملاً لسنتين متتاليتين على الأقل في النادي وعضو الاتحاد المترشّح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه.وألا يقل عمره عن (25) خمسة وعشرين سنة ميلادية في تاريخ تقديم طلب الترشح، ويثبت السن بأي وثيقة رسمية. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتبارُه.وألا يكون محرومًا من ممارسة حقوقه المدنية بحكم قضائي، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس أو مايعادله، أو سبق له أن كان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد أو أحد الأعضاء لدورة واحدة على الأقل أو سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول، أو حكم دولي سابق، أو مدرب حاصل على شهادة تدريب محترف (برو)، وألا يكون عضوًا في إحدى اللجان المستقلة بالاتحاد، أو مسؤولا عن تدقيق حساباته في تاريخ تقديم طلب الترشح.

وأن لا تكون عليه وقت الترشح عقوبة نافذة بالإيقاف أو الشطب أو الحرمان من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم من إحدى الأجهزة القانونية أو القضائية بالاتحاد أو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أو الفيفا، ولا يقبل ترشح من سبق له شغل، أو يشغل حالياً أي من مناصب مجلس الإدارة في أي اتحاد رياضي محلي آخر ـ عدا الاتحاد العماني لكرة القدم ـ لدورتين متتاليتين أو متفرقتين، ويتم احتساب الدورات التي قضاها المرشح في اي اتحاد رياضي آخر بما في ذلك الاتحاد العماني لكرة القدم عند تحديد عدد الدورات المسموح له بها وفقاً لهذا النظام. ولا تسري أحكام الفقرتين (2) و (6) من هذه المادة على المترشحات للمقعد النسائي الإلزامي فقط دون سواه، كما لا تسري أحكام الفقرة (2) على من سبق له تمثيل المنتخب الوطني الأول. يحظر على رئيس ونائب رئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن يكون في الوقت نفسه عضوًا في أحد مجالس إدارات الأندية أو اللجان الرياضية – عدا اللجنة الأولمبية العمانية – ، وفي حال تم انتخاب من يشغل أيً من هذه المناصب، يتعين عليه أن يقدم استقالته منها كتابة على الفور، وأن يمتنع عن ممارسة مهامه كعضو في مجلس الإدارة حتى يقدم للأمين العام بالاتحاد إفادة خطية تقضي بأن استقالته من تلك المناصب نافذة وصحيحة، فإذا لم يتم ذلك خلال (7) سبعة أيام من تاريخ الانتخابات تعتبر عضويته كأن لم تكن ولا يجوز الجمع بين رئاسة الاتحاد ورئاسة اللجنة الأولمبية العُمانية وعند وقوع حالة الجمع، فإنه يجب على من يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد إعلان استقالته فورًا من رئاسة اللجنة الأولمبية وفقاً لأحكام الفقرة (1) أعلاه.

وأن يكون في الوقت نفسه عضواً في اللجان المستقلة (هيئة قضائية في الاتحاد أو لجنة الانتخابات أو لجنة الطعون الانتخابية أو لجنة التدقيق والامتثال ) أن يكون إداريًا في أي من الأندية ولا يحق لأي شخص أن يتولى رئاسة الاتحاد لأكثر من فترتين متتاليتين أو منفصلتين، كما لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك نائب الرئيس) تولي عضوية المجلس لأكثر من فترتين متتاليتين أو منفصلتين، ولا يؤخذ في الاعتبار عدد الدورات التي قضاها المترشح لرئاسة مجلس الإدارة في أي من المناصب الأخرى عدا منصب الرئيس عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له. ويقصد بالدورة الانتخابية في تطبيق أحكام هذا البند هي الدورة الانتخابية الكاملة، وتحتسبُ الدورات غير المكتملة بسبب العزل أو الاستقالة من بين الدورات المكتملة.

وتنص الفقرة (4) من المادة (91) من النظام الأساسي تُحتسب “ عدد الدورات الانتخابية التي قضاها المترشح قبل العمل بهذا النظام عند تحديد عدد الدورات المسموح بها له .”

فتح باب ترشح السباحة

يفتتح اليوم الاتحاد العماني للسباحة باب الترشح لتلقي طلبات المترشحين لمجلس إدارة الاتحاد في الدورة الانتخابية (2021ـ 2024 ) حيث تم تحديد الفترة من 16 وحتى 25 يونيو الجاري فترة تلقي طلبات المترشحين .

من جانب آخر أكد طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة انه سيترشح مجددًا لمنصب رئيس الاتحاد في الدورة الانتخابية 2021م – 2024م، وقال إن ترشحّه يأتي انطلاقًا من رغبته في مواصلة مسيرة التطوير والتحديث التي انطلق بها الاتحاد العماني للسباحة في السنوات الماضية وفق رؤية استراتيجية متوسطة وبعيدة المدى، واضحة المعالم، معززة ببرنامج زمني دقيق يخضع لمؤشرات نجاح رقمية ونزولا على رغبة عدد كبير من الاخوة رؤساء الاندية اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد مؤكدا على بذل مزيد من الجهود الرامية إلى مواصلة الإنجازات التي شهدتها رياضة السباحة والألعاب المائية والمضي قدمًا نحو الأهداف المرحلية الموضوعة سلفًا لا سيما بعد تحقيق السباحين أرقاما قياسية وصفها بالمبشرة.

وأشار الكشري إلى قدرة الاتحاد خلال السنوات القادمة على استثمار كافة الطاقات الفنية والإدارية لبلوغ الأهداف والارتقاء بلعبة السباحة لمستويات تنافسية أعلى، والسعي لنشرها على مستوى السلطنة، مُشيدًا في الوقت ذاته بالدور الهام الذي قامت به الأندية الأعضاء بالاتحاد مؤكدًا بالقول إنه “ ما كان للأهداف الطموحة أن تتحقق على أرض الواقع لولا تفاعل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الذين لم يدّخروا جهدًا لدعم ومساندة رؤى الاتحاد والسعي لإنجاح مشاريعه وبرامجه الفنية لا سيما تلك المتعلقة بنشر رياضة السباحة على مستوى المحافظات السلطنة”.

وقال طه الكشري أنه بصدد المضي قدمًا نحو الشراكة الفاعلة مع الخبرات التي يحظى بها الاتحاد والأفكار البناءة التي يجود بها أعضاء الجمعية العمومية بقصد الخروج بتصور تشاركي يحمل طموحات وتطلعات الجميع، مشيرًا في السياق نفسه، إلى ضرورة مواصلة النهج المرحلي المدروس الذي ينتهجه الاتحاد في تنفيذ خططه وبرامجه وفقًا لإمكانياته البشرية والمادية المتاحة على غرار برنامج التوسع في نشر اللعبة بالمحافظات والتي تمت تدريجيًا خطوة بخطوة عبر ثلاث مراحل زمنية، استطاع من خلالها الاتحاد رفع مستوى التحديات وتجاوز العديد من العقبات بالاستفادة من أحواض السباحة التابعة للمجمعات الرياضية بالمحافظات، وتكوين مراكز تعليم بها وتوزيع مخرجاتها على الأندية وبما يعود عليها بالنفع.