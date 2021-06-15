تردد قناة العراقية سبورت بجودة عالية

سوف نعرض لكم أحدث تردد قناة العراقية سبورت والتي تعد واحدة من افضل وأشهر القنوات الفضائية التي يتابعها الكثير من الجمهور العراقي والتي تعرض مباريات كأس العالم والتصفيات الآسيوية والدوري العراقي ولأننا نعرف مدى شهرة وأهمية تلك القناة لدى الكثير من عشاق ومتابعي كرة القدم والمنتخب العراقي وفرنا لكم أجدد الترددات الخاصة بالنايل سات.

أجدد تردد القناة العراقية سبورت

هي قناة محلية مخصصة لنقل المحتويات الرياضية مثل أحدث الأخبار عن اللاعبين والمباريات والفرق العراقية.

وبدأت تلك القناة في التأسيس في يونيو عام 2005 والتي تعد بمثابة المنصة الرياضية والإعلامية الأولى والأقدم في العراق.

تقوم القناة ببث البرامج الرياضية والترفيهية على مدار اليوم فهي استطاعت بالفعل أن تحتل المرتبة الأولى كقناة رياضية في العراق.

كما تعرض البطولات المحلية وأحداث المباريات والمباريات التأهيلية للقارة الآسيوية وكأس العالم.

وبالفعل استطاعت تلك القناة أن تحظي بشهرة واسعة في السنوات الماضية وفي وقت قياسي وتخطط لمواصلة بث مباريات كأس العالم 2022.

ترددات القناة العراقية سبورت

سيتمكن المستخدم لجهاز الرسيفر الخاص بنا من تحميل القناة العراقية الرياضية وذلك من خلال الدخول إلى القائمة اختيار تثبيت. ومن ثم اختيار التردد والضغط على إضافة. قم بعد ذلك بإدخال الترددات التالية للقناة وعمل بحث عنها.

الاستقطاب عمودي

الترميز: 27500

التردد: 11747

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب أفقي

الترميز: 27500

التردد: 12563

القمر الصناعي: نايل سات

وتلك هي أحدث الترددات التي أطلقتها إدارة القناة العراقية الرياضية أمام الجماهير والمتابعين بسبب حدوث عطل فني في الأيام السابقة مما أدى إلى ضياع إشارة القناة.

يمكنكم من الآن الاستمتاع بجودة صورة عالية ونقل صافي وبجودة مثالية للمباريات للاستمتاع بكأس العالم بدون تشويش أو تداخل يتم ثبيت تلك الترددات الحديثة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات المذكورة سابقًا.