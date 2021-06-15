نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر القنوات الناقلة بطولة كوبا أمريكا 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سوف نعرض لكم أشهر القنوات الناقلة لكوبا أمريكا لعام 2021 والتي تعد واحدة من أقوى البطولات وأشهرها والتي يتابعها ملايين المشاهدين من عشاق كرة القدم والتي يشارك بها عددًا من نجوم وأساطير كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
أشهر القنوات الناقلة لكوبا أمريكا لعام 2021
تعتبر بطولة كوبا أمريكا لعام 2021 هي البطولة رقم 47 وتعد واحدة من أقدم بطولات كرة القدم على مستوى العالم.
كذلك يتم إطلاقها أو تنظيمها بشكل مستمر كل 4 سنوات من جانب ” الكونميبول ” اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية.
وستقام في دولة البرازيل والتي تتولى التنظيم والتحضير للمرة الثانية على التوالي بعد أن قامت من قبل بتنظيم بطولة كوبا أمريكا لعام 2019.
كما تعتبر تلك المرة هي السادسة لإقامة البطولة في البرازيل وكان من المفترض إقامة البطولة العام الماضي ولكن تم تأجيلها لهذا العام بسبب ظروف جائحة كورونا والتي كانت تسيطر بشكل كبير على أراضي أمريكا الجنوبية.
وكان من المفترض أيضًا إقامة البطولة كوبا أمريكا 2020 على أراضي كولومبيا ولكن تم تقلها إلى البرازيل بقرار من اتحاد الكرة.
كما أعلن اتحاد كرة القدم عن مواجهات نارية بين الفرق المشاركة في تلك البطولة بعد أن تم تقسيمها إلى مجموعتين بعد اعتذار كلاً من المنتخب الاسترالي والقطري عن المشاركة.
قرعة الفرق المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2021
المجموعة الأولى تضم كلاً من:
- الأرجنتين
- بوليفيا
- أوروجواي
- تشيلي
- باراجواي
أما المجموعة الثانية تضم كلاً من:
- البرازيل
- كولومبيا
- بيرو
- الإكوادور
- فنزويلا
القنوات الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021
- IRIB Varzesh Iran
- TV Varzish HD Tajikistan
- Arena Sport 3 Serbia
- IRIB TV3 HD Iran
- Arena Sport 4 Serbia
- Football_HD Tajikistan
- Arena Sport 1 Serbia
- TRT 1HD Turkey
- Arena Sport 2 Serbia
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