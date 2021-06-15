متابعة ـ يحيى بن سالم المعمري:

تصوير / مراد البلوشي

شارك 83 لاعبا في أولى الحصص التدريبية ببرنامج أكاديمية تمكين الرياضية بالخابورة والتي أقيمت على ملعب النادي بقيادة الخبير الفني المصري محمد سعيد وتحت إشراف مجلس إدارة الأكاديمية من أجل تهيئة البيئة المثالية للعمل وسط إجراءات احترازية .. وأظهر اللاعبون حماسا كبيرا في اليوم الأول بعد فترة توقف وكانت السعادة على محياهم بعودة النشاط الرياضي وتحفيز الجهاز الفني والإداري ، وستشهد الحصة التدريبية الثانية التي ستقام مساء اليوم إقبالا واسعا حيث تقام التدريبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع وبحضور 3 مجموعات من اللاعبين يشرف على تدريبهم 5 مدربين من أصحاب الخبرة والكفاءة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة 83 لاعبا عودة النشاط الرياضي بأكاديمية تمكين بالخابورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.