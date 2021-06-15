نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب السعودي يحسم التأهل لتصفيات كأس العالم النهائية بثلاثية في أوزبكستان في المقال التالي

عمر شويل - جدة احتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة الرابعة بفوزه الكبير 3-0 على أوزبكستان مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك. بالعاصمة السعودية الرياض في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمنافسات كأس العالم 2022 وآسيا 2023. وبهذا الفوز حسم الأخضر بطاقة التأهل لتصفيات لكأس العالم 2022. حيث تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة، وقبل ذلك فاز ببطاقة التأهل لنهائي آسيا 2023. وتوقف رصيد الفريق الأوزبكي عند 15 نقطة، وينتظر كل النتائج لاختيار أفضل 5 فرق التي ستحصل على المركز الثاني. للتأهل إلى التصفيات النهائية، حيث سيتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى تصفيات كأس العالم. بالاظافة إلى أحسن فرق احتلت المراتب الخمسة الأولى.

تفاصيل مباراة المنتخب السعودي وأوزبكستان

انتهت المباراة بين الفريقين بفوز فريق المنتخب السعودي بثلاثة أهداف لصفر، ما سمح للفريق السعودي بالبقاء في صدارة مجموعته. وبدأت مباراة السعودية وأوزبكستان ، التي أقيمت على ملعب مرسول بارك ، بشكل سريع ، بضغط من لاعبي الأخضر على أمل تسجيل هدف مبكر. وجاءت أهداف المباراة عن طريق سلمان الفراج في الدقيقتين 25 و 33 من الشوط الأول ، قبل أن يضيف علي الحسن الهدف الثالث في الدقيقة 52. وخاض المنتخب السعودي 8 مباريات حتى الآن ضمن مجموعته الرابعة التي تضم أوزبكستان واليمن وسنغافورة وفلسطين. وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده في ترتيب المجموعة إلى 20 نقطة متصدرًا المجموعة الرابعة.

تاريخ مواجهات المنتخب السعودي وأوزبكستان

التقى الفريقان في 11 مباراة سابقة ، وفاز الأخضر في 6 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

وسجل نجوم السعودية 24 هدفاً في مرمى أوزبكستان، فيما استقبلت شباكهم 15 هدفاً، ويعد محمد الشلهوب وسامي الجابر أفضل لاعبين يسجلان أمام أوزبكستان بثلاثة أهداف لكل منهما. وكانت أولى المواجهات بين الفريقين هي خسارة الأخضر 4-1 في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994 وسجل هدف الأخضر حامد الجهني، فيما كانت المواجهات الأخيرة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 وفاز فيها الأخضر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهما سلمان الفرج “هدفين” وسالم الدوسري هدف.

ترتيب مجموعة السعودية

قبل مباراة اليوم، دعم الاتحاد السعودي لكرة القدم الأخضر وهو صاحب الريادة في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة برصيد 17 نقطة بفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم فلسطين وسنغافورة برصيد 7 نقاط لكل منهما ، والمنتخب اليمني في ذيل الترتيب. الترتيب برصيد 5 نقاط.