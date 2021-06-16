كوكاكولا تخسر أربعة مليارات دولار بسبب رونالدو في يورو 2020

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محمد سياف - ابو ظبي - كوكاكولا تخسر أربعة مليارات دولار، هكذا انتهت تعاملات البورصة العالمية، أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021م، وقد جاءت تلك الخسارة في اليوم التالي لتصريحات وأفعال نجم ريال مدريد السابق، ونجم يوفنتوس الإيطالي الحالي، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثناء المؤتمر الصحفي أول أمس لمنتخب بلاده، بمناسبة مباراة المنتخب البرتغالي، أمام المجر، جدير بالذكر أن تلك المباراة في بطولة يورو 2020، قد انتهت منذ قليل، بفوز منتخب البرتغال بثلاثية نظيفة. فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، من هذه المقالة المقدمة عبر موقع مصر فايف، ما حدث من نجم البرتغال كريستيانو رونالدو، كذلك توقعات خبراء الاقتصاد، حول وضع شركة كوكاكولا في الأيام القادمة، وكذلك توقعهم لرد فعل شركة كوكاكولا.

كوكاكولا تخسر أربعة مليارات:

جاءت تلك الخسارة الفادحة لشركة كوكاكولا، في اليوم التالي للمؤتمر الصحفي لمنتخب البرتغال (هذا الذي جاء بالأمس)، وقد حضر المؤتمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ممثلا لمنتخب بلاده، وأثناء المؤتمر أنفعل رونالدو، بسبب وضع منظمي المؤتمر لبعض الزجاجات من الكوكاكولا أمامه، حيث أمسك بها وأزالها من أمامه، وأتى بمياه ووضعها أمامه، وقال الدون للصحافين، أنه لا يشرب أية مشروبات غازية، وذلك بسبب ما تسببه من أضرار، وهو لا يشرب ألا المياه. وقد أحدثت تلك الأفعال، والتصريحات، ضجة كبيرة، بسبب شهرة رونالدو من ناحية، ومن ناحية أخرى، تعد هذه المرة الأولى، التي يقوم فيها أي لاعب بفعل كهذا.

توقعات خبراء الاقتصاد بشأن خسائر كوكاكولا في الفترة القادمة:

لقد أكد الكثيرين من خبراء الاقتصاد اليوم، وبعد خسارة كوكاكولا لأربعة (4) مليارات دولار، أن تلك الخسارة كانت متوقعة، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة للنجم البرتغالي، وهؤلاء أكدوا أنهم متوقعين أستمرار خسائر شركة كوكاكولا، وأن خسائرهم لن تتوقف عند ذلك، مما جعل الكثيرين يتساءلون، عن رد فعل الشركة، وتوقع الكثيرون، أن تشهد الأيام القادمة مقاضاة شركة كوكاكولا، للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كذلك يتوقع الكثيرون، أن يتم توقيع عقوبات عليه، من قبل منظمي بطولة يورو 2020، خاصة وأن كوكاكولا هي أحد رعاة البطولة. فدعونا ننتظر الأيام المقبلة، وما ستشهده تلك الأزمة بين شركة كوكاكولا، والنجم البرتغالي.