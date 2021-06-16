نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجانا نايل سات.. قناة مجانية جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على نايل سات استرا هوت بيرد ، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في كل مكان صوب ملعب استاد العاصمة بتونس لمتابعة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بين الأهلي المصري والترجي التونسي التي مُقرر لها يوم السبت الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري، وستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، ويود الكثير من الجماهير الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي على نايل سات مجانا، وهذا ما نختص به هذا المقال.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي، ينطلق لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي يوم السبت الموافق التاسع عشر من يونيو الحالي على ملعب تونس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة السعودية، وستكون القنوات التي تذيع مباراة الأهلي والترجي اليوم قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

ونشرت بعض الصحف الرياضية مساء أمس الثلاثاء قائمة الأهلي ضد الترجي التونسي والتي استقر عليها بيترو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر لخوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 والتي جاءت كالتالي: محمد الشناوي ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم وحمدي فتحي، ومحمود كهربا ومحمد شريف، ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات، وأليو ديانج وعلى لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول، وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومصطفى شوبير.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجانا

نرفق لكم الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على نايل سات مجانا، لقاء الأهلي المصري والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نايل سات، ونبدأ معكم أولا بتوقعات القنوات المجانية التي تنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة ORTB بنين: القمر: Eutelsat 16 E – التردد: 11804 – H – 30000 – القمر: EUTELSAT 9 E – التردد: 11881 – V – 27500

قناة RTB بوركينا فاسو: القمر: Eutelsat 16 E – التردد: 10804 – H – 30000 – القمر: Eutelsat 9 E – التردد: 11900 – H – 27500

قناة CRTV الكاميرون : القمر: Yahsat 52 E – التردد: 12437 – H – 30000 – القمر: Eutelsat 16 E – التردد: 10804 – H – 30000

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي نايل سات مجانا

نود أن ننوه على حضراتكم أنه لم يتم الكشف عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي على نايل سات حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تكون القناة المجانية التي تذيع مباراة الأهلي والترجي التونسي مجانا هي القناة التونسي الرياضية والقناة الأرضية، حسبما أعلن الكاف منذ فترة أنه يحق للدولة المستضيفة للقاء أن تنقل المباراة بشكل مجاني عبر قنواتها الأرضية المحلية، وسوف نوافيكم خلال الساعات القليلة القادمة بـ قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي مجانا نايل سات والأقمار الأخرى.