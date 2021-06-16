فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف

فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيففاز المنتخب الفرنسي على نظيره الألماني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية ، على ملعب أليانز أرينا في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة بكأس الأمم الاوروبية.

وسجل هدف فرنسا والمباراة الوحيد، اللاعب ماتس هوميلس مدافع المنتخب الألماني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20، بعد عرضية من هيرنانديز حولها هوملز بالخطأ في مرماه لتسكن شباك نوير.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية للمنتخب الألماني، واعتمدت فرنسا على المرتدات واستغلت سرعة كيليان مبابي الذي شكل خطورة كبيرة على دفاع ألمانيا.

وأصبحت فرنسا بعد هذا الفوز في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البرتغال صاحبة الصدارة، والتي حققت الفوز علي المجر بثلاثية نظيفة في وقت سابق من اليوم، بينما احتل المنتخب الألماني المركز الثالث بدون رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن المجر صاحبة المركز الأخير.

وتواجه فرنسا في الجولة الثانية منتخب المجر، وتخوض ألمانيا مواجهة قوية أمام البرتغال حاملة اللقب في 19 يونيو الجاري.

