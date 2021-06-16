نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة 2021/06/19 والقناة الناقلة / نجم الأهلي أساسي أمام الذهب والنار في المقال التالي
متابعي الكرة الأفريقية أنتم على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يستضيف ملعب حماد العقربي “رادس”، موعد مباراة الأهلي والترجي القادمة السبت 2021/06/19 في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن عدل الاتحاد الأفريقي الموعد من الساعة التاسعة مساءً إلي السادسة، المباراة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أقوى البطولات الأفريقية على مستوى الأندية، وكانت جماهير الترجي قد نجحت في ضغطها على السلطات التونسية، وتقر حضور 5 ألاف مشجع تونسي من أنصار الذهب والنار المباراة لمؤازرة الترجي في اللقاء المصيري، المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورت القطرية، وقناة تونس الرياضية التردد الأرضي، يرأس بعثة الأهلي في تونس رئيس النادي الكابتين محمود الخطيب.
موعد مباراة الأهلي والترجي
- 16.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 17.00 : ” تونس، المغرب، الجزائر “.
- 18.00 : ” مصر، السودان، ليبيا “.
- 19.00 : ” مكة المكرمة، قطر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين.
القنوات الناقلة مباراة الأهلي والترجي القادمة
- بي إن القطرية bein sports hd 4.
- قناة تونس الرياضية التردد الأرضي فقط داخل تونس.
أرقام وإحصائيات متميزة عن الأهلي والترجي قبل المواجهة
|الأهلي
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|الترجي
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موعد مباراة الأهلي والترجي 2021/06/19
|المباراة
|الأهلي * الترجي
|البطولة
|الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا مباراة الذهاب
|الموعد والتوقيت
|السبت القادم 2021/06/19 التوقيت، 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة، 17.00 بتوقيت تونس.
|الملعب
|ملعب حماد العقربي “رادس”
|القنوات الناقلة
|بي إن سبورت، قناة تونس الرياضية.
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